İngiltere: William ve Catherine üçüncü çocuklarını bekliyor

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Cambridge Dük ve Düşesi William ve Catherine'in (Kate Middleton) üçüncü çocuklarını bekledikleri açıklandı.

Saraydan yapılan açıklamada Kraliçe İkinci Elizabeth'in ve her iki ailenin de bu habere çok sevindiği kaydedildi.

Düşesin daha önceki iki hamileliğinde de olduğu gibi aşırı mide bulantısı yaşadığı söyleniyor.

Catherine bu nedenle katılması planlanan bazı etkinliklere ve törenlere katılamayacak.

Kensington Sarayı'nda yaşayan çiftin daha önce bir oğulları bir de kızları olmuştu.

Dük ve Düşesin ilk çocuğu George 4, Charlotte ise 2 yaşında.