Trump'ın yeni hedefi: Genç göçmenler

Telif hakkı Reuters Image caption Genç göçmenleri koruyan programın iptal edilme olasılığı ABD'de protestolara neden oldu.

ABD medyası ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede yaşayan genç göçmenlerin korunmasını öngören programı iptal etmeye karar verdiğini yazdı.

Politico dergisine konuşan ABD yetkilileri Trump'ın "Çocuk Gelişleri için Ertelenmiş Eylem" DACA isimli göçmen programının yerine yeni bir yasa hazırlanması için ABD Kongresi'ne altı aylık süre verdiğini söyledi.

Yetkililer nihai kararını Salı günü açıklayacak olan Trump'ın hala fikrini değiştirebileceğini söylüyor.

ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde hazırlanan program kapsamında ülkede yasal belgeleri olmayan yüzbinlerce genç göçmene iş ve eğitim imkanı sağlanıyor.

Politico dergisi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın Beyaz Saray tarafından bilgilendirildiğini ancak Ryan'ın oldukça popüler olan programın pek çok genci zor durumda bırakacağı için iptal edilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Ryan geçen hafta "Aileleri tarafından buraya getirilen bu çocuklar başka bir ülke tanımıyor, başka evleri yok" dedi.

Ryan gibi pek çok Cumhuriyetçi Parti milletvekili de bu programın iptal edilmemesini savunuyor.

Telif hakkı AFP Image caption 'DACA Amerika'yı yüceltiyor'

750 bin kişi faydalanıyor

Trump seçim kampanyası sırasında DACA'yı iptal edeceğini söylemiş ancak göreve gelince bu konuyu "çok çok zor bulduğunu" açıklamıştı.

Trump'ın Kongre'ye alternatif bir yasa hazırlanması çağrısı yapması, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin ve Google, General Motors ve Microsoft gibi şirketlerin programın lehine yaptıkları çağrıların ardından bir uzlaşı hamlesi olarak görülüyor.

DACA, ABD'de yaklaşık 750 bin kişiyi sınırdışı edilmekten koruyor, onlara çalışma ve eğitim için geçici izin veriyor.

DACA başvurusu yapan kişilerin 30 yaşın altında olması ve FBI'ın kontrolünden geçerek sabıka kaydı bulunmaması gerekiyor.

DACA göçmenlerinin çoğunluğu Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinden geliyor.