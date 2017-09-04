Avustralya: Kazazede yardım için en az 100 kilometre yürüdü

Telif hakkı Getty Images Image caption Polis Mason'un 100 ile 120 kilometre arasında yürüdüğünü tahmin ediyor.

Avustralya'nın ücra bir bölgesinde araba kazası geçiren Thomas Mason yardım bulmak için en az 100 kilometre yürüdü.

Polis 21 yaşındaki tüccarın ülkenin ıssız bölgesinde giderken bir deveye çarptığını ve aracının devrildiğini açıkladı.

Kaza gerçekleştiğinde Mason, Avustralya'nın kuzey eyaletindeki en yakın kasabadan 150 kilometre uzaklıktaydı.

Avustralya polisi kazadan yara almadan kurtulan Mason'ın, iki gün boyunca yürüdüğünü ve hayatta kalabilmek için kendi idrarını içmek zorunda kaldığını söyledi.

Mason yaklaşık 120 kilometre yürüdükten sonra Cuma günü onu aramaya çıkan ekip tarafından bulundu.

Nine News kanalına konuşan Mason, "Ya orada kalacak ve ölecektim ya da otobana çıkıp birini bulmaya çalışacaktım. Birinin eve dönmediğimi anlaması ne kadar sürer diye merak ediyordum" dedi.

Mason yolda karşısına bir su deposu çıktığını ancak suyu tükendiğinde kendi idarını içtiğini söyledi.

Mason kaza geçirdiğinde Güney Avustralya'nın Pipalyatjara kasabasından Kuzey Bölgesi'ndeki Alice Springs'e gidiyordu.

Mason'un ailesi oğullarının Alice Springs'ten Darwin'e gideceği uçağı kaçırmasının ardından polise haber verdi.

Kazazade Kuzey Bölgesi'nde Yulara kasabasının 37 kilometre yakınlarındaki küçük bir yolda bulundu.

Polis Mason'un aşırı su kaybetttiğini bunun dışında sağlık sorunu olmadığını açıkladı.