Kolombiya ELN ile ateşkeste anlaştı

Telif hakkı EPA Image caption Anlaşma Ekvador'un başkenti Quito'da uzun müzakereler sonunda yapıldı.

Kolombiya ve ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) adlı silahlı örgüt, geçici ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

İki taraf 50 yıldan fazladır süren çatışmada ilk defa ateşkes konusunda uzlaştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ateşkesin 1 Ekim tarihinden 12 Ocak'a kadar süreceğini belirtti. Santos bu tarihin uzayabileceğini de sözlerine ekledi.

ELN ise İspanyolca attığı tweetinde, "Evet, yaptık! Çift taraflı ateşkese ulaşmamızda yardımcı olan herkese teşekkürler" dedi.

Kolombiya hükümeti, FARC (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) ile gerçekleştirdiği barış görüşmelerinin başarıya ulaşmasının ardından aynısının ELN ile de gerçekleşmesini istiyor.

ELN, Papa Francesco'nun önümüzdeki günlerde Kolombiya'ya gerçekleştireceği ziyaretin sürecin hızlanmasında rol oynadığını aktardı.

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos

Santos bir televizyonda yaptığı konuşmasında, "önceliğin vatandaşları korumak olduğunu, bu süreçte kaçırmaların, petrol borularına saldırıların ve vatandaşları etkileyen diğer saldırıların azalacağını" söyledi.

Hükümet de bunun karşılığında hapishanedeki ELN militanlarının koşullarını iyileştirecek ve aktivist liderlerin güvenliğini artıracak.

Ancak ELN'de FARC'ta olduğu gibi hiyerarşik bir lider kadrosunun olamaması, sahadaki militanların anlaşmaya uymaması riskini doğuruyor.

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'1,500 aktif militan'

ELN'in en büyük finansal kaynağı kaçırdığı kişiler için istediği fidyeler.

ELN en son ellerindeki bir Rus rehineyi kaçmaya çalıştığı sırada öldürdüklerini duyurmuştu.

Örgüt Ermeni kökenli Rus vatandaşı Arsen Voskanyan'ın geçen Nisan ayında öldürüldüğünü bildirdi.

Kolombiya medyasına göre istihbarat raporları 1,500 aktif ELN militanının olduğunu ortaya koyuyor.

Müzakereler Ekvador'un başkenti Quito'da Şubat ayında başlamıştı.