Suriye ordusu, IŞİD'in Deyr ez Zor kuşatmasını kırdı

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Suriye ordusu, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Deyr ez Zor'da yıllardır süren kuşatmasını kırdı.

Rusya'nın hava desteğiyle birlikte haftalardır Deyr ez Zor'a ilerleyen Suriye ordusu ve müttefik güçleri, bugün IŞİD kuşatması altındaki 137. Tugay karargahına girmeyi başardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, "Suriye ordusu, hücum güçlerinin vilayetin batısından 137. Tugay karargahına ilerlemesiyle bu öğlen Deyr ez Zor'daki kuşatmayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Hükümet güçleri ve onbinlerce sivil, 2 yıldan uzun bir süredir kentte IŞİD kuşatması altında yaşıyorlardı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, orduyu Deyr ez Zor'daki kuşatmayı kırdıkları için tebrik etti.

Esad, kuşatma altındaki karargahta kalan komutanlarla yaptığı telefon görüşmesinde "Bugün sizi kurtarmaya gelen ve kentteki kuşatmayı kırmak için en zorlu mücadeleleri veren arkadaşlarınızla yan yana durdunuz" dedi.

Suriye devlet televizyonu, 137. Tugay askerlerinin, karargahtaki kuşatmayı sona erdiren arkadaşlarıyla buluşmasının görüntülerini paylaştı.

Ancak hükümet kontrolünde yer alan ve havaalanının da bulunduğu güneydeki başka bir bölge kuşatma altında olmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin güneye doğru ilerlediklerini ve 15 kilometre uzakta olduklarını duyurdu.

Rakka'nın yarısını ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne kaybeden IŞİD, Deyr ez Zor kenti ve çevresindeki petrol ve doğalgaz yataklarını da Suriye ordusuna bırakmak durumunda kalırsa, elinde sadece birbirinden bağımsız toprak parçaları kalacak.

Telif hakkı RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI

Rusya'dan füze desteği

IŞİD'in Suriye ordusunun haftalardır süren harekatına dirençli bir şekilde karşı koyduğu belirtilmişti.

Kuşatmanın kırıldığı haberlerinin gelmesinden önce AFP'ye konuşan yerel bir gazeteci, kentin hükümet güçlerince kontrol edilen bölgelerinden çatışma ve güçlü patlama sesleri geldiğini söylemişti.

Rusya da bugün Deyr ez Zor kentini geri almaya çalışan Suriye ordusuna füzelerle destek verdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun bölgedeki operasyonuna destek için Rus gemisi Amiral Essen'den Deyr ez Zor'daki IŞİD hedeflerine Kalibr tipi cruise füzeleri fırlatıldığını duyurdu.

Bakanlık; Akdeniz'den fırlatılan füzelerin, komuta ve iletişim bölgelerini, mühimmat depolarını, bir askeri araç tamir merkezini ve pek çok militanı vurduğunu açıkladı.

Açıklamada, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen IŞİD savaşçılarının hedef alındığı bildirildi.

'IŞİD için stratejik felaket'

IŞİD Deyr ez Zor vilayetinin petrol kuyularıyla topraklarının önemli bir kısmını 2014 yılı ortalarında ele geçirmiş, 2015 yılı başlarında da kent merkezinin yarıdan fazlasını denetimi altına almıştı.

AFP'ye konuşan analist Aron Lund, Deyr ez Zor'daki kuşatmanın kırılmasının '6 yıllık savaşta en sembolik zaferlerden biri' olduğunu kaydediyor.

"Deyr ez Zor yolunun yeniden açılması, 2014'ten beri en zayıf dönemini yaşayan IŞİD için stratejik bir felaket ve IŞİD'in yenilgi döngüsünü kırması zor görünüyor" diyor.

IŞİD, Suriye'deki kalesi Rakka'nın kontrolünün yarısından fazlasını ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne kaybetti.

Komşu Irak'ta ise Musul da dahil olmak üzere bir zamanlar kontrolü altında bulunan toprakların yüzde 90'ını kaybetti.

Kuşatma altındaki Deyr ez Zor'da sıkışan yaklaşık 100 bin sivilin gıda ve ilaç sıkıntısı çektiği belirtiliyordu. Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl havadan yardım dağıtmaya başlamıştı.