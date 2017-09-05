Kuzey Kore'nin nükleer duyurularını yapan pembeli spiker

Geleneksel pembe kıyafetleri ve güleç yüzüyle devlet televizyonunda beliren Ri Chun Hee Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemesini her zamanki gibi sevinçli bir tonla duyurdu.

Kendine has tumturaklı haber okuma stiliyle Ri, Pazar günkü yayında hidrojen bombası denemesinin "tam bir başarı" ile sonuçlandığını ve "devletin nükleer gücünün tamamlanması" yolunda çok önemli bir adım olduğunu söyledi. 1971'de sinema oyunculuğu kariyerinden vazgeçerek Kore Merkez Televizyonu KCTV'de sunuculuğa başlayan ve yıllar içinde ulusal bir kahraman gibi görülmeye başlanan Ri Chun Hee şimdi 74 yaşında bir büyükanne olarak mesleğini sürdürüyor.