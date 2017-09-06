Obama, Trump'ın genç göçmenleri hedef alan kararına karşı çıktı

Telif hakkı AFP Image caption Obama 2015 yılında genç bir mülteciye sarılırken

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın genç göçmenleri hedef alan kararına karşı çıktı.

Obama, kendi döneminde yürürlüğe giren ve ülkeye yasa dışı yollardan girmiş olan çocukların ABD'de kalmasını sağlayan yasal düzenlemenin iptali kararının 'acımasızca' olduğunu söyledi.

Facebook'tan paylaştığı mesajında Obama, "Bu genç insanların hedef alınması yanlış, çünkü onlar hatalı hiçbir şey yapmadı" dedi.

Kongre'ye bu karara karşı çıkması ve bu gençleri koruması için seslenen eski başkan, 'bu kararın siyasi olduğunu, yasal olarak gerekli olmadığını ve ahlaki açıdan soru işareti doğurduğunu' söyledi.

Obama yazısında aynı zamanda bu gençlerin şu an 'ABD'nin en parlak vatandaşları' olduğunun altını çizerek kararın 'Amerikan ruhuna aykırı' olduğunu vurguladı:

"Sonuç olarak bu onur ile ilgili. Bu Amerika'nın genç ve umut dolu çalışkan insanlarını ülkeden atacak mıyız yoksa onlara kendi çocuklarımız gibi davranıp davranmayacağımızla ilgili. İnsan olarak kim olduğumuz ve kim olmak istediğimiz ile ilgili."

Trump'ın bu kararına Demokrat Parti'nin yanı sıra kimi Cumhuriyetçiler de karşı çıkıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Trump'ın kararına karşı protestolar düzenleniyor

800 bin göçmen yararlanıyor

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Trump'ın DACA olarak tanımlanan, Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele adlı yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıklamıştı.

Sayıları 800 bine yaklaşan ve çocuk yaşta ABD'ye giren 'Hayalperestler' lakaplı göçmenlerin büyük kısmı bugün ya genç üniversite öğrencileri ya da çalışıyor.

2012 yılında Obama tarafından yürürlüğe konan programın yaklaşık 800 bin göçmenin ABD'de kalmasını sağladığı belirtiliyor.

Programa kabul edilen göçmenler hakkında ABD hükümeti iki yıl boyunca herhangi bir sınır dışı etme işlemi başlatmama taahhüdü veriyor.

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DACA'ya başvuranların büyük kısmı Meksikalı ya da diğer Latin Amerika ülkelerinden.

Donald Trump'ın hazırladığı plan kapsamında çalışma izni bulunan DACA göçmenleri iki yıl daha ABD'de kalabilecek.

Ancak iki yılın sonunda şirketlerin bu göçmenlerin çalışma izinlerini yenilemesi yasaklanacak.

Bu karara karşı protestolar düzenlenirken siyasetçiler ve ünlü iş insanları da karşı çıkıyor.