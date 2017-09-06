Denizde cesedi bulunan gazeteciyi son gören zanlı konuştu: 'Kafasını kapağa çarptı'

Telif hakkı Tom Wall

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kafası, kolları ve bacakları kesilmiş haldeki cesedi denizde bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall'un haber yapmak için buluştuğu mucit Peter Madsen mahkeme karşısında ifade verdi.

Kim Wall'u öldürmekle suçlanan Madsen, mahkemeye verdiği ifadede, Kim Wall'un denizaltındaki ağır bir kapağın kafasına düşmesiyle öldüğünü iddia etti.

Madsen, Kim Wall için kapağı tutarken denizaltının başka bir tekneden gelen dalgayla sarsıldığını, bu yüzden ayağının kaydığını ve kapağın Wall'un başına düştüğünü öne sürdü.

Gazetecinin düştüğü yerde 'bir kan gölünün' oluştuğunu söyleyen Madsen, denizaltısında bir ceset istemediğini, 'çok yorgun olduğu' için önce uyuduğunu, sonra da Wall'un bedenini bir iple bağlayarak denize attığını kabul etti; ancak gazetecinin vücudunu parçalara ayırdığı iddialarını reddetti.

'İntihar etmeyi düşündüm'

Danimarkalı mucit, denizaltısında intihar etmeyi düşündüğünü, ama karısını ve üç kedisini görmek istediği için bundan vazgeçtiğini sözlerine ekledi.

Mahkeme Madsen'a psikiyatrik test uygulanmasını talep ederken Madsen'ın tutukluluğunun Ekim ayının başına kadar sürmesine hükmetti.

Mahkeme dışında gazetecilere konuşan savcı Jakob Buch-Jensen ise Madsen'a yöneltilen suçlamaların 'kasıtsız birini öldürmeden' cinayete dönüştüğünü söyledi.

Madsen suçlu bulunması halinde beş yıldan ömür boyu hapse kadar ceza alabilir.

Kim Wall, en son 10 Ağustos'ta haber yapmak üzere buluştuğu Danimarkalı mucit Peter Madsen'in denizaltısında görülmüştü.

Ceset bir hafta sonra bir bisikletçi tarafından su kenarında bulunmuştu.

O gece batan denizaltının tasarımcısı Madsen, kasıtsız cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Erkek arkadaşı kayıp başvurusu yapmıştı

30 yaşındaki Wall bazı uluslararası basın kuruluşları için çalışıyordu. UC3 Nautilus denizaltısına ziyaretinden dönmeyince 10 Ağustos gecesi erkek arkadaşı, Wall hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu.

Wall, Madsen'in geliştirdiği ve bir zamanlar dünyanın en büyük sivil denizaltısı olan 40 tonluk denizaltının hikâyesini araştırıyordu.

Madsen polise verdiği ilk ifadede, 10 Ağustos gecesi Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti.

Ancak polis Madsen'in daha sonra verdiği ifadeyi değiştirdiğini söyledi.

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Danimarka'nın TV2 televizyonu, Madsen'in özel bir tekneden karaya inerkenki görüntülerini yayınladı. Görüntüde parmaklarıyla "Her şey yolunda" işareti yapan Madsen'in gazetecilere "Ben iyiyim ama Nautilus'un batması üzücü" dediği duyuluyor.

Madsen daha sonra bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Deneme yolculuğundaydım, Denizaltındaki bazı parçaları tamir ediyordum. Sonra balast tankında bir sorun oldu. Başta ciddi değildi ve tamir etmeye çalıştım, ama sonra arıza ciddileşti. Nautilus'un batması 30 saniye sürdü" dedi.

'Mucit Madsen' kimdir?

Peter Madsen, Olay gecesi batan UC3 Nautilus denizaltının tasarımcısı ve kaptanıydı.

Hakkındaki bazı haberlerde Madsen'den "hobi mühendisi" olarak bahsediliyor. Madsen'in eğitimi ve geçmişine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Telif hakkı AFP Image caption Danimarka polisi, Peter Madsen ile olay yerinde inceleme yaptı

Madsen denizaltının yapımını kamusal fonlama ile 2008 yılında tamamlamıştı.

Dizel ve elektrik motoru bulunan denizaltı yaklaşık 18 metre uzunluğundaydı.

Madsen son olarak roket projeleri üstüne çalışıyordu.