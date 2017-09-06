Arakanlı Müslümanlar krizi: 'Myanmar sınıra mayın döşüyor' iddiası

Telif hakkı Getty Images Image caption Bangladeş'in Teknaf kentinde Arakanlı Müslümanların kaldığı göçmen kampı

Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanların Myanmar'dan kaçışı sürerken, Bangladeşli iki hükümet yetkilisi , Myanmar'ın Bangladeş sınırına mayın döşediğini öne sürdü.

Reuters haber ajansına konuşan iki yetkili, Bangladeş'in bugün konuyla ilgili resmi protesto göndereceğini söyledi.

İsimlerini vermek istemeyen yetkililer, amacın Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek olabileceğini de belirtti.

İki yetkili, Bangladeş hükümetinin mayın döşendiğini fotoğraflar ve muhbirler aracılığıyla öğrendiklerini söyledi.

Yetkililerden biri, Bangladeş-Myanmar sınırındaki dikenli tel örgünün yanına mayın döşendiğini, kendilerine bağlı görevlilerin toprağa birşeyler gömen üç ya da dört grup gördüklerini ve ardından mayın döşediğini muhbirlerine doğrulattıklarını anlattı.

Haber kaynakları, gördükleri grupların üniformalı olup olmadıkları konusuna bir açıklık getirmedi, ancak Arakanlı isyancı olmadıklarından emin olduklarını söyledi.

Bagladeşli sınır muhafızı Manzurul Hassan Khan, Reuters'a daha önce yaptığı açıklamada, Myanmar tarafında Pazartesi günü iki patlamanın mayın döşenirken meydana geldiği spekülasyonlarından sonra Salı günü de iki patlamanın duyulduğunu anlattı.

Khan, sınır yakınındaki patlama nedeniyle bir çocuğun bacağının koptuğunu, başka bir çocuğun hafif yaralandığını kaydetti.

Pazartesi günü aynı bölgede meydana gelen patlamada da bir kadın bacağını kaybetmişti.

Pazartesi günü patlama yerine giden Arakanlı bir mülteci, mayın gibi görünen, bir kısmı çamur olmuş 10 santimetre çapında metal bir diskin görüntülerini kaydetmişti. Söz konusu kişi, toprağa gömülü benzer iki cismin daha olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Reuters'a konuşan iki mülteci, Pazartesi günkü patlamanın hemen öncesinde Myanmar ordu mensuplarını bölgede gördüklerini söylediler.

Ancak Reuters, toprağa gömülen cihazların mayın olduğunu ve Myanmar ordusuna ait olduğunu bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı BM'ye göre Pazartesi'den beri 40 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş sınırına kaçtı.

Myanmar ordusu sınır yakınındaki son patlama konusunda açıklama yapmadı.

Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin sözcüsü Zaw Htay, Pazartesi günkü patlamanın ardından Reuters'a olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini söylemişti:

"Nerede patladı? Oraya kim gidebilir ve bu mayınları kim döşedi? Teröristler tarafından döşenmediğinden kim emin olabilir?"

Yakın bir zamana kadar askeri cuntanın yönetimde olduğu Myanmar, 1997 anti-personel mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferinin yasaklanmasına dair Birleşmiş Milletler sözleşmesini imzalamayan ülkelerden biri.

Bot battı, 5 çocuk öldü

Öte yandan Bangladeş sınır muhafızları, Arakanlı Müslümanları taşıyan bir botun batması sonucu en az 5 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bangladeş sınır muhafızı Aloysius Sangma, Arakanlı Müslümanları taşıyan üç ya da dört botun Çarşamba sabah saatlerinde battığını söyledi.

Yerel polis şefi Main Uddin, inceleme yapmak için yetkililerin olay yerine gittiğini kaydetti.

Suu Kyi: Dezenformasyon

Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi ise, son krizin patlak vermesinden beri Arakan Müslümanları konusunda ilk kez konuştu ve Arakan eyaletindeki krizin yanlış aktarıldığını söyledi.

Suu Kyi'nin ofisi, sözlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında sarf edildiğini kaydetti.

Yerel basının paylaştığı detaylara göre Suu Kyi telefon görüşmesi sırasında sahte fotoğrafların yayıldığını söyledi ve bunları "farklı topluluklar arasında sorunlar çıkarmak ve teröristlerin çıkarlarına hizmet etmek için hesaplanmış dezenformasyon" şeklinde tanımladı.

Suu Kyi görüşmede "Arakan eyaletindeki insanların korunması için hükümetin elinden geleni yaptığını" kaydetti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Arakanlı Müslümanlar işkenceya maruz kaldıklarını anlatıyor.

Arakanlı isyancıların 25 Ağustos'ta güvenlik güçlerine düzenlediği saldırı sonrası Myanmar ordusunun müdahalesinin ardından geçen iki haftada yaklaşık 125 bin kişinin Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından kaçtığı belirtiliyor.

Myanmar'ın Rakhine eyaletindeki Müslümanlar, vatandaşlık ve tüm diğer haklardan yoksun yaşıyor.

Birleşmiş Milletler'in Myanmar İnsan Hakları Rapörtörü Yanghee Lee, Suu Kyi'nin Arakanlı Müslümanları koruyamaması nedeniyle eleştirmiş ve Kyi'nin artık "duruma müdahale etmesi gerektiğini" söylemişti.