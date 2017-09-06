İsviçre'nin en küçük köyü Corippo'yu hayata döndürme planı

Corippo, İsviçre'nin en küçük köyü.

Eşsiz güzellikteki evleri ve manzarasıyla köyün nüfusu şu anda sadece 16. Ancak köyde yaşayanların sayısının birkaç hafta içinde 13'e dğüşmesi bekleniyor.

Bu kişilerden 4'ü ise köyün idari yetkilisi. Bir kişi çalışıyor.

Geri kalan 8 kişi ise emekli.

Köyün yerel idari yetkilisi, 1822'den beri dokusunu koruyan köyü hayata döndürmek için yeni bir plan geliştirdi.

Köylülerin de razı olduğu plana göre, köydeki boş evlerin hepsi otel odaları olarak kullanılacak.

Köyün merkezindeki bar ise resepsiyon olacak.

Ancak otel projesi hayata geçirilmeden önce yapılması gerekenler var.

Tarihi taş evlerin dokusu bozulmadan onarılması, kapı ve pencerelerin boyanması gerekiyor.