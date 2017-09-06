Hindistan'dan Aung San Suu Kyi'ye destek: Arakan'daki şiddet kaygınızı paylaşıyoruz

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Myanmar Hükümeti'nin Arakan (Rakhine) eyaletindeki "aşırılıkçı şiddet"le ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi.

Ordunun bölgedeki Müsüman isyancılara karşı başlattığı operasyon nedeniyle yaklaşık 125 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e kaçmıştı.

Modi, ülkesiyle Myanmar arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi ve Çin'in bölgedeki ağırlığını dengelemeyi amaçlayan bir ziyaret kapsamında Myanmar'a gitti.

Reuters'ın haberine göre ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi ile bir araya gelen Modi, "Güvenlik çıkarlarımız ortak. Arakan eyaletindeki aşırılıkçı şiddetle ilgili kaygılarınızı paylaşıyoruz. Özellikle de güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ve bunların masum insanlar üzerindeki etkisiyle ilgili kaygılarınızı" dedi.

Hindistan Başbakanı, Myanmar'ın birlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.

Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı edecek

Modi Hükümeti, Myanmar'dan Hindistan'a sığınan yaklaşık 40 bin Arakanlı Müslümanı sınır dışı edeceklerini açıklamıştı.

Bu karar insan hakları gruplarının tepkisine neden olmuş, Arakanlı Müslümanların sınır dışı edilmesini engellemek için Yüksek Mahkeme'de dava açılmıştı.

Hindistan, 1600 kilometre ortak sınırı bulunan, yeraltı kaynakları zengini Myanmar'la ekonomik ilişkilerini güçlendirme arayışında.

Delhi hükümeti bu ülkeyi Güneydoğu Asya'ya açılan kapısı olarak görüyor.