BBC muhabiri Arakan'da: Budistler Müslüman köylerini yakıyor

Telif hakkı JHEAD/BBC Image caption Jonathan Head Arakan'da yanan Gawdu Zara köyünün fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Son iki haftada yaklaşık 164 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş'e sığındı. Bölgeye giden BBC muhabiri Jonathan Head, Arakanlı Müslümanların köylerinin ateşe verildiğini gördüğünü, konuştukları Budistlerin yangını başlattıklarını itiraf ettiklerini aktarıyor.

Head'in Arakan'dan bildirdikleri:

Maungdaw'daki durumu yerinde görmek için Myanmar hükümetinin davet ettiği bir grup gazeteci içindeyim. Geziye katılmanın şartı gruptan ayrılıp kendi başına dolaşmamak. Ve sadece hükümetin seçtiği yerlere götürülüyoruz.

Yakında bile olsa, başka yerleri görme talebimiz, güvenlik gerekçe gösterilerek reddediliyor.

Maungdaw'ın güneyindeki Al Le Than Kyaw kasabasından hâlâ dumanlar yükseliyor. Evler kısa süre önce yanmış.

Polis Müslümanların kendi evlerini yaktığını söylüyor. Ancak bölgedeki Müslümanların çoğu, 25 Ağustos'ta Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu karakollara saldırdıktan sonra başlayan şiddetin ardından, evlerini terk etti.

Telif hakkı EPA Image caption Alel Than Kyaw köyünde yanmış binalar

Kasaba yakınındayken, kuzeyden en az 3 farklı yerden daha duman yükseldiğini gördük. Dumana, ara sıra gelen silah sesleri de ekleniyordu.

Geri dönüş yolumuzda, genellikle yakınlarda bulunan bir köyün habercisi olan pirinç tarlalarının yanında uzanan ağaçların arkasında, büyük bir duman bulutu daha gördük.

Araçlardan inip tarlaların içinden geçerek dumanın geldiği yere ulaşmaya çalıştık. Köydeki evler yanıyordu. Çok kısa bir süre önce ateşe verilmiş oldukları açıtı çünkü bu tip köy evlerinin küle dönmesi ancak 20-30 dakika sürer.

Biz köye doğru yürürken, genç, kaslı, ellerinde pala, kılıç ve sapanlar olan bir grup erkeği köyden çıktığını gördük. Onlara soru sormaya çalıştık ama kamera kaydı almamızı istemediler.

Telif hakkı EPA

Grubumuzdaki Myanmarlı gazeteciler onları kameralardan uzakta konuşmaya ikna etti ve gençler Arakanlı Budistler olduklarını söylediler. İçlerinden biri yangını başlattığını itiraf etti ve polisin de kendisine yardım ettiğini söyledi.

Biraz daha yürüdükten sonra köyün medresesinin çatısının yanmakta olduğunu gördük. Alevler yandaki eve de sıçradı ve ortalık 2-3 dakika içinde cehenneme döndü.

Köyde başka kimse yoktu. Yangının failleri o gördüğümüz adamlardı.

Patikada etrafa dağılmış ev eşyaları, oyuncaklar, kadın kıfayetleri vardı. Yanlarında ise biri boş, birinin ise içinde hala biraz benzin bulunan iki bidon vardı.

Köyden ayrılırken evler tamamen yanmış, geriye simsiyah harabeler kalmıştı.