İtalyan mahkemeden babaya 'harçlık' mahkumiyeti

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İtalya'da bir baba, 26 yaşına gelen kızına ne okuduğu ne de çalıştığı için para vermeyi reddedince kızı tarafından mahkemeye verildi. Mahkeme kızı haklı bularak babayı ayda yaklaşık bin euro ödemeye mahkum etti.

Ülkenin kuzeyindeki Pordenone kentinde yaşayan baba Gino Cecchino, üniversitede 3 yıllık bir bölüme kayıtlı kızının 6 yılın sonunda üniversiteyi bitirmemesi ve bir işe girmemesi üzerine kızının masraflarını karşılamayı bıraktı ve yalnızca haftalık 20 euro harçlık vermeye başladı. Kendi ifadesine göre bu yöntemle kızını okulunu bitirmeye ya da bir işe girmeye teşvik etmek isteyen baba, kızının şikayetçi olması üzerine kendisini sanık olarak mahkemede buldu.

Cecchino'nun kızı, babasının annesiyle boşandığında kendisine nafaka ödemeyi kabul etmesine rağmen artık bu yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Baba ise kızının ne okulunu bitirmek için gerekli sınavlara girdiğini ne de kendisine önerdiği işlerde çalıştığını belirterek "Benim evimde ya okursun ya da çalışırsın" dedi.

Baba, kızına yalnızca acil durumlarda maddi yardım yapması gerektiğini savunurken, mahkeme babayı kızın tüm masraflarını karşılamaya mahkum etti.

Hakim bu kararı, ekonomik bağımsızlığını sağlayamamış çocukların bakımından ebeveynleri sorumlu tutan bir yasaya dayanarak aldı. Buna göre Cecchino kızına oda kirası, üniversite harcı, faturalar ve tatil masrafları da dahil olmak üzere ayda yaklaşık bin euro ödeyecek. Kızı ise Cecchino'nun kendisine aylık 2 bin 577 euro ödemesini talep etmişti.

Mahkemenin kararını La Repubblica gazetesine değerlendiren baba Gino Cecchino, mahkemeyi "babanın otoritesini çalmakla" ve kızını "hiçbir şey yapmadan yaşamaya teşvik etmekle" suçladı.

Cecchino, "Mahkemenin unuttuğu bir şey var. Benim 18 yaşında ve üniversiteye gitmek isteyen bir kızım daha var. Yıllık kazancım 20 bin euro. Aylak kızıma ayda bin euro verirsem, gerçekten okumak isteyen kızıma nasıl bakacağım?" diye isyan etti.