Irma Kasırgası'nın ardında bıraktığı yıkımın fotoğrafları

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption The government of Saint-Martin is evaluating the enormous damage caused by Irma on the island, where assistance is urgently required

Porto Riko'da nüfusun büyük kısmının elektriğe erişimi kesilmiş durumda.

Dominik Cumhuriyeti'nde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşım tamamen kesilmiş durumda.

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerlerken ardında da büyük bir yıkım bırakıyor.

Küba, Bahamalar ve Forida'ya doğru yol alan Irma, geçtiği bölgelerede elektrik iletim hatlarını tamamen kullanılmaz hale getiriyor, sellere yol açıyor ve evleri yıkıyor.

Kasırgadan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Barbuda'nın Başbakanı Gaston Browne, yerleşim yerlerindeki hasar oranının yüzde 95 olduğunu söyledi ve nüfusun yüzde 60'ının evsiz kaldığını ifade etti. Karayipler'de Antigua, Anguilla, Virgin Ardaları St Barts ve St Martin üzerinden geçip büyük bir yıkım yaratan Irma Kasırgası şu ana kadar 14 kişinin ölümüne yol açtı.

Telif hakkı CHAMOISEAU/AFP/Getty Images Image caption St Martin Adası'nın sokakları tamamen sel suları altında kalmış durumda.

Telif hakkı REUTERS/Alvin Baez Image caption Porto Riko'da kurtarma ekipleri, afet mağdurlarına yardım etmeye çalışıyor.

Telif hakkı ANNA MAZUR/AFP/Getty Images Image caption St Martin Adası'ndaki en dayanıklı binalar dahi büyük hasar gördü ve adanın havalimanı kullanılamaz hale geldi.

Telif hakkı CHAMOISEAU/AFP/Getty Images Image caption St Martin'deki lüks oteller, Kasırga nedeniyle tamamiyle tahliye edildi.

Telif hakkı EPA/Luis Tavarez Image caption Her ne kadar Dominik Cumhuriyeti Irma Kasırgası'nın merkezine denk gelmese de, aşırı yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı.

Telif hakkı EPA/Luis Tavarez Image caption Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet halkı sel ihtimaline karşı uyarmıştı.

Telif hakkı EPA/Luis Tavarez Image caption Dominik Cumhuriyeti'nde birçok yerleşim yerine erişim sağlanamıyor.

Telif hakkı CHAMOISEAU/AFP/Getty Images Image caption Irma'nın geçip gitmesini sığınaklarda bekleyen St Martin Adası sakinleri, kasırga sonrasında büyük bir yıkımla karşılaştılar.

Telif hakkı CHAMOISEAU/AFP/Getty Images Image caption St Martin Adası'nın Fransa'ya bağlı bölümünde büyük bir yıkım vardı.

Telif hakkı CHAMOISEAU/AFP/Getty Images Image caption Adadaki yerleşim yerlerinin yüzde 95'inde hasar olduğu açıklandı.

Telif hakkı EPA/Thais Llorca Image caption Porto Riko'da güçlü rüzgarlar ve sel nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.

Telif hakkı Jose Jimenez/Getty Images Image caption Porto Riko'daki hastaneler acil durum jeneratörlerini devreye sokmak zorunda kaldı.

Telif hakkı GEMMA HANDY/AFP/Getty Images Image caption St John Adası'nda sel nedeniyle araçlar yollarda kaldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Guadalupe Adası da Irma'dan etkilendi.

Telif hakkı Hollanda Deniz Kuvvetleri Image caption St Eustatius Adası'nda da büyük bir yıkım yaşandı.

Telif hakkı AFP Image caption Sular altındaki bu caddeler St Martin Adası'nın kuzeyinde.

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