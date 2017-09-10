Arakanlı isyancılardan tek taraflı ateşkes

Telif hakkı Reuters Image caption Bangladeş'in Kutupalong bölgesinde, dağıtılan yardım malzemelerini almaya çalışan Arakanlı Müslümanlar

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA), Arakan eyaletindeki insani kriz nedeniyle bir aylık tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Ateşkesin Pazar gününden itibaren başlayacağını belirten ARSA, Myanmar ordusundan da silah bırakmasını ve insani yardım kuruluşlarından faaliyetlerine devam etmelerini talep etti.

Myanmar'dan ARSA'nın ateşkeşine yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

İsyancıların 25 Ağustos'ta polis noktalarına düzenlediği saldırılar sonrası Myanmar ordusu ülkenin kuzeyindeki Rakhine (Arakan) eyaletinde büyük bir operasyon başlattı.

Yaşanan şiddetten ötürü yaklaşık 290 bin Arakanlı Müslüman'ın evlerini terk ederek Bangladeş'e sığındı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Arakanlı Müslümanlar kendilerini anlatıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Arakanlı mültecilerin ciddi şekilde gıda, temiz su ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu, acilen 77 milyon dolarlık yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BM'nin Bangladeş'te Yerleşik Koordinatörü Robert Watkins de, acilen 60 bin yeni barınağa, gıda, temiz su ve sağlık yardımına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Watkins cinsel şiddet mağdurları için özel sağlık yardımına ihtiyaç olduğunu da belirtti.

Myanmar'da ağırlıklı olarak Arakan eyaletindeki yaşayan Müslüman azınlık Rohingyalar, "yasa dışı göçmen" statüsünde kabul ediliyor ve bu nedenle de vatandaşlık dahil temel haklara sahip değiller.

Arakanlı Müslümanlar, ordu ve Budist Arakanlıların köylerini yaktığını, kendilerine şiddet uyguladığını belirtiyor.

Telif hakkı Getty Images

'Sınıra mayın döşeniyor'

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Myanmar ordusunu, Bangladeş sınırına mayın döşemekle suçladı.

Bangladeş sınır polisi ve sınırda yaşayan köylüler BBC'ye 100'den fazla Myanmar askerini sınıra mayın yerleştirirken gördüklerini söyledi.

Bangladeşli yetkililer, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönmesini engellemek için mayın döşediğine inandıklarını belirtti.

Myanmar ordusu ise mayın döşendiği suçlamalarını reddetti. Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisi ise konuyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Can kaybı 1000'i geçmiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar insan hakları özel raportörü Yanghee Lee de, şiddet olayları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'i geçmiş olabileceğini ve bunların büyük bir kısmını Müslümanların oluşturduğunu söyledi.

AFP ajansına konuşan Lee, görgü tanıklarının ifadeleri ve daha önce yaşanan şiddet olaylarının değerlendirilmesi sonucunda, "Şu ana kadar 1000, hatta daha fazla insanın hayatını kaybetmiş olması muhtemel. Her iki taraftan da hayatını kaybedenler var. Ancak bunun büyük bir kısmını Rohingyalar oluşturuyor" dedi.

Lee, Arakan'da yaşananları "dünyanın ve Myanmar'ın son yıllarda gördüğü en büyük felaketlerden" biri olarak nitelendirdi.