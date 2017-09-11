Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Rus hava saldırısında 34 sivil hayatını kaybetti

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Deyr ez Zor kenti yakınlarında çatışmalardan kaçmaya çalışan en az 34 sivilin Rus hava saldırısında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İngiltere merkezli gözlemevi, sivillerin Fırat Nehri'ni botla aşmaya çalışırken vurulduklarını belirtti.

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdel Rahman'a göre, hayatını kaybedenlerin 9'u çocuk.

AFP'nin haberine göre Deyr ez Zor kentinin güneyindeki El Boulil kentinden Fırat Nehri'nin doğusuna geçmeye çalışan "40'tan fazla botun" vurulduğunu kaydeden Rahman, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya'nın hava desteğiyle birlikte haftalardır Deyr ez Zor'a ilerleyen Suriye ordusu ve müttefik güçleri, geçen hafta Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kuşatmasını kırmıştı.

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Moskova, Eylül 2015'te müttefiki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için Suriye savaşına katılmıştı.

Suriye ordusu Cumartesi günü Deyr ez Zor kentinin güney sınırlarındaki askeri hava üssünün kuşatmasını kırdıklarını bildirmişti.

Gözlemevi, Esad'a bağlı askerlerin Pazar günü daha da ilerleme kaydederek, havaalanının batısındaki Tharda Dağı'nı ve kente bakan başka bir dağı IŞİD'den aldıklarını belirtti.

Irak'la sınır paylaşan petrol ve doğalgaz zengini bölgede ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri de IŞİD'e karşı ayrı bir operasyon başlattı.

Suriye Demokratik Güçleri, Cumartesi günü IŞİD'i Fırat Nehri'nin doğusundan çıkarmaya başladığını duyurdu.

Gözlemevi, Pazar günü itibariyle Suriye Demokratik Güçleri askerlerinin eyaletin kuzeydoğusunu ele geçirdiklerini kaydetti.