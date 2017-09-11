Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Yaptırım tehditleri devam ederse büyük acı çekersiniz

Telif hakkı AFP

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi nükleer füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye karşı olası yaptırımları görüşmeye hazırlanırken , Kuzey Kore ABD'yi yeni yaptırımlar önermeye devam etmesi halinde "büyük acı ve sıkıntılar" yaşayacağı konusunda uyardı.

Medyaya sızdırılan bir karar taslağına göre Washington, BM Güvenlik Konseyinden Kuzey Kore'ye yapılacak petrol ihracatının durdurulmasını ve ülkenin lideri Kim Jong-un'un varlıklarının dondurulmasını isteyecek.

Bugün gerçekleşecek güvenlik konseyi toplantısında ABD'nin Kuzey Kore'ye ham ya da işlenmiş petrol ürünleri ve doğal gaz sıvıları ile tekstil ihracatını tamamen yasaklamayı ve Kim Jong-Un'a da uluslararası seyahat kısıtlaması getirmeyi önereceği ifade ediliyor.

Kuzey Kore 3 Eylül'de kıtalar arası bir füze denemesi ve hidrojen bombasını test etmiş ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekmişti. Kuzey Kore'nin füze denemelerini nükleer testleriyle birleştirmesinin ardından Washington, Kuzey Kore'nin kendi topraklarını tehdit etmesinin ardından yaptırımların daha da sertleştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Pyonyang hükümeti BM'nin, yaptırımlar konusunda ABD'nin baskısı altında kaldığını ve ABD'nin bu yaptırım kararlarının alınması için BM'ye "rüşvet niteliğinde bir ücret" ödeyeceğini belirtti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kuzey Kore'nin nükleer duyurularını yapan pembeli spiker kim?

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ise BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ya karşı alınacak ek önlemler üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde, Trump'ın Kuzey Kore ile ticaret yapan ülkelere yaptırım uygulayacağını söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "ABD'nin konuya uluslararası hukuk dışında bir çözüm getirmesi durumunda aynı şekilde cevap verilecektir" ifadesi kullanıldı.

"Dünya, ABD gangsterlerinin cezalandırılışına tanık olacak"

Açıklamada, olası yaptırımlar karşısında ülkenin elindeki tüm araçların kullanılmaya hazır olduğu belirtilerek, bu durumun ABD'ye tarihinin en büyük acı ve sıkıntılarını yaşatacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Dünya ABD gangsterlerinin Kuzey Kore tarafından nasıl cezalandırılacağına tanık olacak" ifadeleri de yer aldı.

Kuzey Kore'ye en çok ham petrol ihraç eden ülke olan Çin, geçtiğimiz hafta yapılan nükleer denemeyi kınadı ancak Pyongyang hükümetine karşı herhangi bir yaptırımda bulunmadı.

Çin'in bu stratejisinde, olası bir askeri operasyonda Güney Kore ve ABD birliklerinin kendi kuzey sınırına dayanmasını ulusal güvenliğini tehdit eden bir durum olarak algıladığı belirtiliyor.

"Kuzey Kore sanıldığı gibi kapalı değil"

ABC'nin Four Corners programı tarafından yapılan bir soruşturmada, Kuzey Kore'nin "kraliyet ekonomisinin" dünyadaki yasadışı ticari çıkarlar yoluyla milyarlarca dolar kazanç sağladığı ve bu paraların Kuzey Kore lider Kim'in lüks yaşam ihtiyaçlarında kullanıldığı iddia edildi.

Savunma uzmanı Andrea Berger, "Pek çok kimse, Kuzey Kore'nin uluslararası topluluktan kopuk ve izole olduğunu, dış dünya ile ticari ilişkileri bulunmadığını düşünüyor. Ancak aslında bu böyle değil" diye konuştu.

BM yetkilileri, Kuzey Kore'nin bu yılın ilk altı ayı içinde Çin'e ve diğer ülkelere en az 270 milyon dolarlık kömür ve demir gibi maddeleri yasadışı biçimde ihraç ettiğine inanıyor.

Kuzey Kore lider Kim'in, İsviçre'deki bir bankada 3-5 milyar dolar arası bir hesabının olduğu iddia ediliyor.