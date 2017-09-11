Barcelona'da dev 'bağımsızlık' gösterisi

Telif hakkı AFP Image caption Gösteride dev bir 'Evet' pankartı taşındı.

İspanya'nın Barcelona kentinde Katalonya Ulusal Günü'nde bir araya gelen yüz binlerce kişi 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna destek belirtti.

Katalonya'nın ulusal renkleri olan sarı kırmızı tişörtler giyen kalabalık dev bir haç işareti oluşturdu.

İspanya Hükümeti, referandumu yasa dışı ilan etmişti.

Katalonya parlamentosu, referandumdan evet sonucu çıkması halinde bölgenin İspanya'dan ayrılmasını düzenleyen bir yasa geçirmişti.

Telif hakkı AFP

Kamuoyu yoklamaları, referandumun gerçekleşmesi halinde evet ve hayır'ların başabaş olacağına işaret ediuor.

Ayrı dil ve kültürleriyle Katalanlar halihazırda geniş bir özerkliğe sahip.

Ancak Katalonya İspanya'nın en zengin bölgesi ve birçok Katalan vergi gelirlerinin çoğunun Madrid'e gittiğini düşünüyor.

İspanya'da 2008'deki finansal krizden bu yana devam eden ekonomik sorunlar bağımsızlık çağrılarını güçlendirdi.

Geçen hafta İspanya Anayasa Mahkemesi, referandumu askıya almıştı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan meclisinin referandum kararını geçirmesinin ardından mahkemeye başvurmuştu.

Telif hakkı AFP

Ancak Katalan liderler mahkeme kararına rağmen referandumun düzenleneceğini söylüyor.

Kasım 2014'te Katalonya'da bağlayıcılığı olmayan bir referandum düzenlemiş, oy kullananların yaklaşık yüzde 80'i bağımsızlık yönünde görüş bildirmişti.

Fakat 6,3 milyon seçmenden sadece 2,3 milyonu sandığa gitmişti.

İspanya Veraset Savaşı'nda Katalanların aldığı yenilgi sonucu Barcelona 11 Eylül 1714'te düşmüştü. Katalanlar, her yıl 11 Eylül'de kentin düşüşü için anma etkinlikleri düzenliyor.