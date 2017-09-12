Londra'da 130 tonluk pislik taşlaşıp kanalizasyonu tıkadı

Telif hakkı Thames Water

İngiltere'nin başkenti Londra'da 250 metre uzunluğunda, 130 ton ağırlığında bir kütle, kentin büyük bir bölümünde kanalizasyonunu tıkadı.

Dev kütlenin donmuş yağ, ıslak mendil, bebek bezi ve prezervatiflerden oluştuğu belirtiliyor.

Londra'nın su ve kanalizasyon altyapısından sorumlu Thames Water şirketinin yetkilileri, şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü olduğu belirtilen bu kütlenin kaldırılmasının üç hafta alacağını açıkladı.

Şirketin kanalizasyon sorumlusu Matt Rimmer, "Dev gibi bir şey. Kütle taşlaştığı için çok zor parçalıyoruz" dedi.

Telif hakkı Thames Water

Rimmer, bu tür kütlelerin tuvalete, atılmaması gereken şeyler atılınca oluştuğunu söyledi.

Bu hafta başlayan çalışmayla sekiz işçi yüksek basınçlı hortumlarla kütleyi parçalıyor.

2013'te de yine Londra kanalizasyon sisteminde otobüs büyüklüğünde bir kitle bulunmuştu.