IKBY, Irak parlamentosunun kararına rağmen referandumda kararlı

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani yönetiminden, Irak parlamentosunda alınan kararla karşı çıkılmasına rağmen, 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunun yapılacağı açıklaması geldi.

Irak parlamentosu Salı günü aldığı kararla Irak'ın bütünlüğünün korunması için Başbakan Haydar el-İbadi'ye her türlü yetkiyi verdi.

Karar sonrası Kürt milletvekilleri parlamentoyu terk etti.

Karardan sonra Barzani'nin lideri olduğu partinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Referandum vaktinde yapılacak. Bağdat'la diyalog referandumdan sonra yeniden başlatılacak" denildi.

Yardımcısı Hemin Hawrami'nin attığı Tweet'e göre Barzani, Kerkük'te Kürt, Arap ve Türkmenlerle bir araya geldiği toplantıda referandumun "tabii bir hak" olduğunu söyledi.

Barzani ayrıca yeni, bağımsız devlette Kerkük'ün "özel bir statüye" sahip olması gerektiğini de belirtti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı IKBY Başkanı Mesud Barzani, Nafiseh Kohnavard'ın sorularını yanıtladı.

Bağdat, referendum sonucunda hem merkezi yönetim hem de Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından iddia edilen toprakların Kürtlere geçmesinden endişe ediyor.

Batılı güçler de Irak'ın yarı-özerk bölgesindeki bir referandumun, Bağdat'taki merkezi yönetimle çatışma riski doğurmasından ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları ile savaşı geriletmesinden endişe ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra İran ve Suriye de referanduma karşı çıkıyor.

Irak parlamentosu tarafından alınan kararda "Bu referandumda anayasal temel bulunmuyor, dolayısıyla anayasaya aykırı" ifadeleri yer aldı.