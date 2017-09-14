Irma Kasırgası: Florida'daki bir bakımevinde sekiz kişi hayatını kaybetti

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Irma Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Florida eyaletinde bir bakımevinde kalan sekiz kişinin hayatını kaybetmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Broward Bölgesi Belediye Başkanı Barbara Sharief, Hollywood şehrindeki huzurevinde üç kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Beş kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin en genci 71, en yaşlısı 99 yaşındaydı.

Polis, fırtına nedeniyle günlerdir elektriksiz kalan ve havalandırmanın çalışmadığı bakımevini mühürledi ve olayla ilgili cezai soruşturma başlattı.

Bakımevinde kalan 115 kişi de Çarşamba günü tahliye edildi.

Hollywood polis yetkili Tomas Sanchez gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ölümlerin güç kaynağının olmamasından meydana gelmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"İkinci kat çok sıcaktı" diye ekledi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi'ne göre Hollywood şehrinde Salı günü hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı.

'Pek çok kişi sağlık sorunu yaşıyor'

İtfaiye ekiplerinin bakımevine Çarşamba sabahı ulaştıklarında pek çok sakini 'sağlık sorunları yaşarken buldukları ve hemen tedaviye başladıkları' açıklandı.

Hastaların kaldırıldığı Memorial Bölge Hastanesi sözcüsü Randy Katz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pek çok hasta solunum zorluğu, sıvı kaybı ve sıcaklıkla ilgili sorunlar nedeniyle tedavi görüyor" dedi.

Miami Herald gazetesi de bazı bakımevi sakinlerinin hasta uyandıklarını yazdı.

Mutfak çalışanı Jean Lindor gazeteye yaptığı açıklamda, jeneratör sayesinde yemek pişirebildiklerini ancak bakımevindeki havalandırmanın çalışmadığını söyledi.

Yetkililer, polisin ilk olarak sabah saat 04:30'da arandığını, ancak 06:00'ya kadar olay yerine gelmediklerini kaydetti.

ABD'de 20'den fazla kişinin ölümüne neden olan kasırga, Pazar günü Florida eyaletinde dördüncü seviyede bir kasırga olarak başlamış ve Pazartesi günü tropikal depresyon seviyesine gerilemişti.

Irma Kasırgası, ABD'ye ulaşmadan önce Karayipler'de pek çok adada yıkıma ve yaklaşık 40 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Irma Kasırgası nedeniyle ABD'nin Florida, Georgia, Kuzey Carolina ve Güney Caroline eyaletlerinde 10 milyon kişiye halen elektrik sağlanamıyor.

Bakımevinin güç sistemi, alarm sistemi ve jenaratöre ilişkin eyalet kurallarını ihlal ettiği için yetkililerle son yıllarda sorun yaşadığı kaydediliyor.

Florida Sağlık Derneği, eyaletteki yaklaşık 700 bakımevinden 150'sinin halen güç kaynaklarından yoksun olduğunu açıkladı.

Irma Kasırgası ABD'de özellikle anakaranın hemen güneyinde bulunan Florida Keys adalarında tahribatta yol açtı.

Florida Keys adalarındaki evlerin dörtte birinin yıkıldığı bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü Florida eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor.