Matilda filmi Rus bir prens ile bir balerin arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. 2. Nicholas, Rusya'nın son çarıydı ve şimdi 'Ortodoks bir aziz' olarak görülüyor. Ancak film tartışmaları da berbaerinde getirdi. Çünkü bu aşkın en mahrem hallerini de gösteriyor. Yarı Polonyalı dansçı Matilda Kshesinskaya'nın günlüğünde yazanlara dayanıyor.

Başkan Putin'in destekçisi olan Kırımlı siyasetçi Natalia Poklonskaya filmin yasaklanmasını gerektiğini savunuyor: "Bizim amacımız vatanseverliğimizi göstermek, anavatanımızı düşmanlardan korumak. Düşman bazen silahlarla gelir. Bazen de bizim manevi değerlerimize saldırır."

Yönetmenin stüdosuna saldırı

Rusya'nın en büyük sinema zinciri gelen tehditler üzerine Matilda'yı gösterimden kaldırırken, yönetmenin avukatının ofisi önündeki araçlar da ateşe verildi.

Yönetmenin stüdyosuna da Molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

Ancak ödüllü yönetmen Aleksey Uchitel'in geri adım atmaya niyeti yok. "Kimsenin bu filmi yasaklamaya hakkı yok" çıkışı yapan Uchitel, "Bu film gösterime girmeli. Evet tartışmalar olacak. Bunu bekliyorum ve buna hazırım" dedi.

Filmde Matilda rolünde Michalina Olszanska, İkinci Nicholas rolünde ise Lars Eidinger var.