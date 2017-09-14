Telif hakkı MARWAN IBRAHIM Image caption Kerkük Valisi Necmeddin Kerim

25 Eylül'de bağımsızlık referandumunun yapılması beklenen Kerkük'te, Vali Necmeddin Kerim Irak parlamentosundaki oylamanın ardından görevden alındı.

Kerim, Irak parlamentosunun kendisini görevden alma kararını "yasalara aykırı" olarak nitelendirerek kararı kınadı ve görevine devam edeceğini söyledi.

Kerim, Reuters'e yaptığı açıklamada referandum sürecinin de planlandığı şekilde devam edeceğini belirtti.

Irak parlamentosu Perşembe günü yapılan oylama sonucunda Başbakan Haydar el İbadi'nin başvurusunun ardından Kerkük Valisi Kerim'in görevden alınması yönünde oy kullandı.

Kürt milletvekilleri, 173 milletvekilinin katıldığı oylamaya katılmadı ve oylamayı boykot etti. Reuters'e konuşan milletvekili Huşam el-Suhail, Kerim'in görevden alınması için çoğunluğun oy verdiğini kaydetti.

Bağdat hükümetinin komşuları referanduma tepki gösterirken Başbakan İbadi, ulusal birliği korumak için bu hafta başında parlamentodan geniş çaplı yetkiler aldı.

Irak milletvekilleri, referandumun Kerkük'ün de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde Kürt denetimini pekiştireceğinden endişe ediyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Ağustos ayında BBC Türkçe'ye Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, kentin geleceğinin iki referanduma belirleneceğini söylemişti.

Reuters haber ajansının yerel basına dayandırdığı haberine göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, parlamentonun aldığı kararı kınarken referandumun belirlenen günde yapılacağını söyledi.

İbrahim Kalın: Konuya sessiz kalmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Kerkük'ün Kürt bağımsızlık referandumunun bir parçası olması durumunda Türkiye'nin konuya sessiz kalmayacağını açıkladı.

Kalın "Kuzey Irak'la kurduğumuz iyi ilişkileri devam ettirmek istiyoruz. Bizi rahatsız eden durumu Kerkük'ün bu referanduma dahil edilmesi. Kerkük, Kürt bölgesinin bir parçası değildir. Kürt makamları referandum yapma kararından vazgeçmelidir" diye konuştu.

Kalın ayrıca Erbil, Süleymaniye ve Duhok'u içeren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük'ün yanı sıra Ninova ve Diyala'daki bölgelerde de bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını ifade etti.