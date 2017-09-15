IKBY parlamentosu 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gitme kararı aldı

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, bağımsızlık referandumunu 25 Eylül'de düzenlemeye karar verdi.

Söz konusu karar, 65 üyenin oyuyla alındı.

Bu toplantı, IKBY parlamentosunun iki yıl sonra yaptığı ilk oturum oldu.

Ana muhalefet partisi Gorran, parlamento oturumunu boykot ederek katılmadı. Gorran ile Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) arasında yaşanan sorunlar, parlamentonun iki yıldır toplanmasına endel oluyordu.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Cuma günü daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, oylamanın ertelenmeyeceğini söyledi. Barzani, "Kürdistan referandumuna alternatif olabilecek bir teklif henüz almadık" dedi.

IKBY referandum kararında ısrarcı olsa da başta Irak merkezi hükümeti ve Türkiye olmak üzere bu oylamaya sert itirazlar yönetiliyor.

Türkiye, referanduma gidilmesinin "mutlaka bir bedeli" olacağını söylüyor.

Irak parlamentosu, Salı günü yaptığı oylamada referandumu reddetti ve Başbakan Haydar el İbadi'ye ülkenin birliğini korumak amacıyla "her türlü önlemi" alma yetkisi verdi.

Bazı Batılı devletler de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelede Kürtler ile Irak hükümeti arasındaki işbirliğinin bu referandumdan zarar göreceği kaygısıyla oylamanın ertelenmesini istiyor.