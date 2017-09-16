Otomobilin aksına sıkışan bir koalanın kurtarıldığı an

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Avustralya'da park halindeki otomobilin aksına çıkan bir koala, aracın hareket etmesiyle 16 kilometrelik zorunlu bir yolculuk yaptı.

Ülkenin güneyindeki Adelaide şehri kırsalında yaşanan olayda, arazi tipi aracı kullanan sürücü, davetsiz misafiri ancak yeniden park ettikten sonra fark etti.

Panikle bağıran dişi koalanın yaşadığı korku o anda çekilen bir fotoğraf karesine de yansıdı.

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Sürücü adamın kurtarma görevlilerine haber vermesi sonrası tekerlek yerinden söküldü ve dişi koala sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Jane Brister isimli hayvanları koruma gönüllüsü, "Kürkündeki yanık kokusunu alabiliyordum" dedi.

Geçen haftasonu yaşanan olay sonrası tedavi altına alınan dişi koala, birkaç gün süren bakımın ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Telif hakkı Reuters Image caption Birkaç gün süren bakım sonrası dişi koala yeniden doğaya bırakıldı.

Avustralya'ya özgü bir canlı türü olan koalalar, koruma altındalar.

Avustralya Koala Vakfı'nın açıkladığı verilere göre, vahşi yaşamda 100 binden daha az koala bulunuyor.