Narcos dizisi çalışanı Meksika'da öldürüldü

Telif hakkı Facebook Image caption Carlos Munoz Portal Meksika ve ABD'de çok sayıda önemli yapımda görev almıştı

Popüler internet dizisi Narcos için Meksika'da çekim yapılacak yerler aramakla görevli bir çalışan , aracında ölü bulundu.

Ülkede en fazla şiddet olayının yaşandığı kentlerden biri olan Temascalapa'nın kırsal bölgesinde öldürülen Carlos Munoz Portal adlı 37 yaşındaki Narcos çalışanına defalarca ateş edildiği açıklandı.

Munoz 10 yıllık kariyerinde James Bond'un son filmi Spectre'nin yanı sıra Hızlı ve Öfkeli ile Apocalypto'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin çekileceği yerleri araştıran ekiplerde yer yer almıştı.

Meksikalı yetkililer, herhangi bir tanık bulamadıkları için olayı soruşturmakta zorlandıklarını duyurdu.

Dizinin yapımcısı Netflix ise Munoz'un öldürülmesiyle ilgili ayrıntıların hâlâ bilinmediğini açıkladı.

Munoz'un İspanyol El Pais gazetesine konuşan bir arkadaşı, set kurulabilecek bölgeleri fotoğraflamak için Temascalapa bölgesine gittiğini söyledi.

Pazartesi günü gerçekleşen cinayet ancak Cumartesi günü ortaya çıktı.

Narcos dizisi Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yükselişi ve düşüşünü anlatıyordu.

Munoz da dizinin, Meksika'daki Juarez uyuşturucu çetesini anlatacağı belirtilen dördüncü sezonu için çalışıyordu.