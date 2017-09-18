Fotoğraflarla: Meksika'da kadın cinayetlerine karşı protestolar
Binlerce Meksikalı, Puebla şehrinde kaybolduktan haftalar sonra cansız bedeni bulunan kadın öğrenci için sokaklara çıktı. Araştırmalara göre, ülkede 15 yaş ve üstü kadınların 'yüzde 60'tan fazlası' bir şekilde şiddete maruz kalıyor.
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AFP
Mara Fernanda Castilla adlı genç öğrencinin öldürülmesi sonrası, Pazar günü Meksika'nın farklı şehirlerinde kadına karşı şiddet protesto edildi.
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Reuters
Genç kadın Eylül ayının başlarında, telefonundaki uygulamadan taksi çağırmış, ardından kayıplara karışmıştı. Cuma günü kadının cansız bedenine ulaşıldı. Protestocuların ellerindeki pankartlarda "Şovenist erkek şiddeti istemiyoruz" yazıyor.
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AFP
Pueblo polisi, taksi şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Bir başka protestocunun elindeki pankartta, "Ölüm onarılamaz" yazılı.
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AFP
Protestolara binlerce kadın destek verdi. "Benim bedenim. Benim kararım. Hayır diyorum!" ve "Evde, okulda ya da işte özgür olmak istiyorum" gibi sloganlar dikkat çekti.
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Reuters
Meksika'daki Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'nün araştırmasına göre, ülkede her gün beş kadın öldürülüyor
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Reuters
Araştırmalar, Meksika'da 15 yaş ve üstü kadınların 'yüzde 60'tan fazlasının' bir şekilde şiddete maruz kaldığını gösteriyor.
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