Fotoğraflarla: Meksika'da kadın cinayetlerine karşı protestolar

  • 18 Eylül 2017

Binlerce Meksikalı, Puebla şehrinde kaybolduktan haftalar sonra cansız bedeni bulunan kadın öğrenci için sokaklara çıktı. Araştırmalara göre, ülkede 15 yaş ve üstü kadınların 'yüzde 60'tan fazlası' bir şekilde şiddete maruz kalıyor.

  • Eylül ayında kayıplara karışan Mara Fernanda Castilla adlı genç öğrencinin cesedinin bulunması sonrası, Meksika'nın farklı şehirlerinde kadına karşı şiddet protesto edildi. AFP

    Mara Fernanda Castilla adlı genç öğrencinin öldürülmesi sonrası, Pazar günü Meksika'nın farklı şehirlerinde kadına karşı şiddet protesto edildi.

  • Protestocuların ellerindeki pankartlarda "Şovenist erkek şiddeti istemiyoruz" yazıyor. Reuters

    Genç kadın Eylül ayının başlarında, telefonundaki uygulamadan taksi çağırmış, ardından kayıplara karışmıştı. Cuma günü kadının cansız bedenine ulaşıldı. Protestocuların ellerindeki pankartlarda "Şovenist erkek şiddeti istemiyoruz" yazıyor.

  • Pueblo polisi, taksi şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Bir başka protestocunun elindeki pankartta, "Ölüm onarılamaz" yazıyor. AFP

    Pueblo polisi, taksi şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Bir başka protestocunun elindeki pankartta, "Ölüm onarılamaz" yazılı.

  • Protestolara binlerce kadın destek verdi. AFP

    Protestolara binlerce kadın destek verdi. "Benim bedenim. Benim kararım. Hayır diyorum!" ve "Evde, okulda ya da işte özgür olmak istiyorum" gibi sloganlar dikkat çekti.

  • Meksika'daki Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'nün araştırmasına göre, ülkede her gün beş kadın öldürülüyor Reuters

    Meksika'daki Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'nün araştırmasına göre, ülkede her gün beş kadın öldürülüyor

  • Araştırmalar, Meksika'da 15 yaş ve üstü kadınların 'yüzde 60'tan fazlasının' bir şekilde şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Reuters

    Araştırmalar, Meksika'da 15 yaş ve üstü kadınların 'yüzde 60'tan fazlasının' bir şekilde şiddete maruz kaldığını gösteriyor.

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