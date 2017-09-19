En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

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ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, dünyada en büyük ve en küçük hayvanların nesillerinin tükenmesi ihtimalinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, en ağır hayvanlar doğrudan insanların avlanmaları sonucu , en hafif olanlar ise doğal yaşam alanlarının kirlenmesi ve ağaçların kesilmesi gibi nedenlerle sayıca azalıyor.

Dünyanın "altıncı bir toplu soy tükenmesiyle" karşı karşıya olduğu iddiası nedeniyle, bilim insanları çalışmaları soy tükenmeleinin nedenlerini araştırıyor.

ABD'de yapılan bu araştırma gösteriyor ki, "boy önemli".

Telif hakkı JURGEN LECKIE Image caption Çekiçbaşlı köpekbalıklarının sayısı yasadışı balıkçılık nedeniyle hızla azalıyor.

En ağır hayvanlar neden risk altında?

Yasal ve yasadışı balıkçılık

Ticaret ve ilaç sektörü için yapılan avlanmalar ve hayvanlara tuzak kurulması

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En hafif hayvanlar neden risk altında?

Göl ve nehirlerde kirlilik

Çiftçilik

Ormanların kesilmesi

'Küçük canlılara daha çok ilgi gerekli'

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin lideri Prof Bill Ripple BBC'ye raporun detaylarını şöyle açıklıyor:

"En büyük omurgalı canlıların, insanlar tarafından doğrudan öldürülmeleri riski daha fazlayken, en küçük canlılar doğal yaşam alanlarının bozulması riskiyle karşı karşıya."

Araştırmacılar, 25 bine yakın kuş, memeli hayvan, balık, amfibiyan (iki yaşamlı) ve sürüngeni inceleyerek bir veri tabanı oluşturdu.

Telif hakkı FACTCATDOG Image caption Bavyera tarla faresi (Microtus bavaricus) de büyük risk altında.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin ölçütlerine göre, bunlardan yaklaşık 4 bini "kırmızı listede".

Araştırma raporuna göre, fil ve aslan gibi büyük ve karizmatik hayvanların nesillerinin korunması için yetkililer büyük çaba sarf ediliyor.

Sivri fareler ve kurbağalar gibi küçük boyutlu türler ise, "çok daha az ilgi görüyor".