75 yıllık evli çift beş saat arayla öldü

Telif hakkı Ottawa Citizen

İkinci Dünya Savaşı sırasında aşık olarak evlenen Kanadalı bir gazi ile İngiliz kadın, 75 yıllık evliliklerinin ardından beş saat arayla hayatlarını kaybetti

95 yaşındaki George ve karısı 94 yaşındaki Jean Spear 1941 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dans salonunda tanışmışlardı.

Yerel gazete Ottawa Citizen'ın haberine göre, Kanada'nın başkenti Ottawa'daki bir hastaneye zatürree teşhisiyle kaldırılan Jean Spear, Cuma gecesi öldü.

Aynı hastanede bulunan George, karısının ölümünden beş saat sonra, sabah saatlerinde derin bir uykuya daldı.

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Çiftin iki yetişkin çocuğu vardı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Kanada ordusuna kıdemli başçavuş olarak hizmet veren George, görev için bulunduğu Londra'da bir dans salonunda Jean ile karşılaştı.

George, nasıl tanıştıklarını şu ifadelerle anlatıyordu:

"Asker botlarıma baktı ve 'Senin ayağındaki şu hantallarla dans edebilecek miyiz bilmiyorum' dedi. 'Bir deneyelim' dedik ve denedik. İşte böyle başladı."

Çift tanışmalarından bir sene sonra evlendi. Jean Spear asker eşinin yanına, Kanada'ya gitti ve burada yaşamlarını sürdürdüler.

İngiltere Kraliçesi, Kanada'daki 'savaş gelinleri' için bir vakıf kuran kadına 2006'da Britanya İmparatorluk Nişanı'nı takdim etti.

2011'de çift, Ottawa'da İngiltere Prensi William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile tanıştı.

George Spear Düşes'e, eşinin evlenmeden önceki siyah beyaz fotoğraflarından birini gösterdi. Düşes'in 'Fotoğrafı hep sakladınız mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Savaş boyunca ve o günlerden bu yana hep..."