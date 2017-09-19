Trump BM konuşmasında Kuzey Kore ve İran'a yüklendi

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "haydut devletler" diye tanımladığı ülkelerden gelen tehditler konusunda uyarıda bulundu ve Kuzey Kore ile İran'a özellikle yüklendi.

Trump, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore'yi yok edeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile alay ederek "Roket adam bir intihar görevinde" diyen ABD Başkanı, "ABD'nin büyük bir gücü ve sabrı var ama kendisini ve müttefiklerini savunmaya zorlanırsa Kuzey Kore'yi yok etmekten başka çaremiz kalmaz. ABD buna hazır, istekli ve bu kabiliyeti var, ancak umarım buna gerek kalmayacak" diye konuştu.

İran'ı da Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya niyetli "çürümüş bir diktatörlük" diye tanımlayan Trump, Tahran yönetimine "terörü desteklemeye son verme" çağrısında bulundu ve yine selefi Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmayı eleştirdi.

Konuşmasının diğer bölümlerinde Venezuela'daki krize değinen Trump, ABD'ya düşman solcu bir hükümetin ABD açısından kabul edilemez olduğunu ve ülkesinin bu durumu "oturup izleyemeyeceğini" vurguladı.

Sosyalizmi de eleştiren ABD Başkanı bu ideolojinin sadece "ızdırap ve fiyasko" getirdiğini savundu.