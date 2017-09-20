Meksika'da neden sık sık büyük deprem oluyor?

Telif hakkı EPA Image caption Meksika, yoğun sismik faaliyetin yaşandığı Pasifik Ateş Halkası'nda yer alıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna göre Meksika'nın orta kesimlerini yerel saatle 13:14'te vuran deprem 7,1 büyüklüğündeydi.

Kuruluşa göre merkez üssü Puebla'nın 55 kilometre güneyindeki Axochiapan'ın dış kesimleri olan sarsıntı, 51 kilometre derinlikte meydana geldi.

1985'teki yıkıcı depremin 32. yıldönümüne denk gelen felaket, Meksika'nın başkentinde yaşayan 20 milyon kişiye panik yaşattı.

Kısa süre önce de 8,2 büyüklüğündeki bir deprem de ülkenin güneydoğusunda en az 100 kişinin ölümüne yol açmıştı.

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Peki Meksika neden bu kadar çok sayıda büyük depreme sahne oluyor?

Bu sorunun yanıtı için ülkenin coğrafi konumuna bakmak gerekiyor.

Pasifik Ateş Çemberi

Ülke, Pasifik Ateş Çemberi adlı, at nalı şeklindeki büyük sismik hareket alanında bulunuyor. Bölge Doğu Asya kıyılarından Kuzey ve Güney Amerika sahillerine dek uzanıyor.

BBC Mundo'ya Konuşan Pero Jeofizik Enstitüsü'nün Sismoloji Bölümü Direktörü Hernando Tavera, "Dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90 kadarı Pasifik Ateş Çemberi'nde meydana geliyor" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Meksika'da çok sayıda büyük deprem yaşanmasının sebebi, yoğun sismik faaliyet yaşanan bir bölgede yer alması.

Bölgede Meksika dışında, Japonya, Ekvador, Şili, ABD, Peru, Bolivya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala ve Kanada'nın bir kısmı yer alıyor.

At nalı şeklinin da doğru kıvrımı Kuzey Pasifik'teki Aleut Adaları dolaylarında, Alaska ve Kamçatka Körfezi'nin arasında başlıyor ve Rusya'nın kıyıları ile adalarını, Tayvan'ı Filipinler'i, Endonezya'yı, Papua Yeni Gine'yi ve Yeni Zelanda'yı da kapsıyor.

Pasifik Okyanusu'nun tabanı çeşitli teknonik plakalardan oluşuyor. Tavera, "Bu plakaların birleşmesi nedeniyle Ateş Çemberi'nde sismik faaliyet çok yoğun oluşan gerilim, serbest kalmak isteyen bir enerji yaratıyor" dedi.

Ateş Çemberi aynı zamanda 452 kraterle, dünyanın faaliyette olan veya olmayan yanardağlarının yüzde 75'inin de bulunduğu yer.

Çiapas

İki hafta önceki 8,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü de Çiapas eyaletindeki Tonala'nın 137 kilometre güneydoğusuydu.

Meksika Ulusal Sismolojik Araştırmalar Kurumuna göre Çiapas, en büyük deprem riski altındaki eyalet.

Telif hakkı Getty Images Image caption Çiapas, Cocos ve Karayip teknonik plakalarının birleşme yerinde.

Kuruluşun raporunda "Bu sismik gerilimin nedeni Cotos ve Karayip plakalarının burada birleşmesi. İki plaka arasındaki etkileşim Pasifik kıyısında, bu eyaletin kıyı kesimlerinin hemen yakınında" denildi.

Çiapas eyaletinde 1970'ten bu yana 3 kez büyüklüğü 7.0'den fazla deprem meydana gelmişti.