Rusya'da helikopter 'yanlışlıkla' gazetecilere füze fırlattı

Rusya'nın St Petersburg kenti yakınlarında yapılan bir askeri tatbikat sırasında helikopterin yanlışlıkla füze fırlatması sonucu tatbikatı izleyen iki kişi ağır yaralandı.

Yerel bir haber sitesine göre Belarus ile yapılan Zapad 2017 tatbikatında iki helikopter, bir hedefi takip ederken helikopterlerden biri yanlışlıkla havadan karaya bir füze ateşledi.

Olayın görüntülerinde füze isabet etmeden hemen önce üç aracın arasında dolaşan bir kişi görülüyor.

Yaralananların büyük olasılıkla tatbikatı izleyen gazeteciler olduğu belirtildi ve iki araç tamamen hasar gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatları izlemek için dün bölgeye gitmişti.

Adı açıklanmayan bir kaynak, olayın teknik bir arızadan kaynaklandığını ve füzelerin kendi kendine ateş aldığını söyledi.

Ülkenin batısında yapılan ve bir hafta sürecek tatbikata 13 bin asker, yüzlerce tank, uçak ve savaş gemisi katılıyor.