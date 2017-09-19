Meksika'da deprem can aldı

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Güney Amerika ülkesi Meksika'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

İlk ölçümler depremin büyüklüğünü 7.1 olarak belirledi.

Başkent Mexico City'de pek çok binanın yıkıldığı, halkın sokaklara döküldüğü ve ölenlerin olduğu belirtiliyor.

Mexico eyaleti valisi Alfredo Del Mazo, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkentteki bazı binalarda yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu da kaydedildi.

Mexico City'deki havaalanı da uçuşları durdurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Puebla eyaletine bağlı Atencingo kenti olarak açıkladı.

Bu ay başında ülkede meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki deprem 90 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ayrıntılar birazdan...