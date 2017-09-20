İntiharından saatler önce Chester Bennington

Linking Park'ın solisti Chester Bennington'ın eşi Talinda Bennington, sanatçının intiharından 36 saat önceki görüntülerini yayımladı. Talinda Bennington, depresyon konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

Talinda Bennington, attığı tweette, "Ölümünden 36 saat önce işte böyle bir şeydi. O bizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik" ifadelerini kullandı.

41 yaşında hayatını kaybeden Linkin Park solisti Chester Bennington, nu metali, yazdığı şarkı sözleri ve müzik merakı ile değiştirmişti.

Linkin Park, metal ve rap müzik türlerini birleştiren ilk grup değildi, ancak bunu en başarılı yapan grup olmuştu.

Grubun ilk albümü, "Hybrid Theory", ABD'de 10 milyon satış rakamına ulaşırken, dünyada da 50 milyondan fazla satmıştı.

Solistler arası sesli etkileşim

Linkin Parkı'ı, Korn ve Limp Bizkit gibi diğer nu metal akımlarından ayıran şey, iki solistinin arasındaki sesli etkileşimdi.

DJ Joseph Hahn, grubun titreşimli gitarlarını, distopik seslerle kuşatırken, Chester Bennington'un çığlıkları, Mike Shinoda'nın öfke ve hayal kırıklığı ifadeleriyle birleşti.

Müzikal olarak, günümüz Asya'sından ve postmodernizmden esinlendiler.

Zayıf noktalarını "Numb" ve "In The End" gibi şarkılarda göstermekten korkmadılar.

2007'deki "Minutes to Midnight" albümüne kadar hiç rekor kırmadılar. Şarkının sözleri argo içermeden de canlı gözüküyordu.

"Crawling" parçası, albümdeki ilk şarkılardan biriydi:

"Ve o kadar ileri gittim / Ama en sonunda hiçbir önemi bile kalmadı / Hepsini kaybetmek için düşmeliydim/ Ama en sonunda hiçbir önemi kalmadı."

Çocukken tacize uğramıştı

Chester Bennington, bu şarkılara ilham veren, yaşadığı karanlık dönemler hakkında açıkça konuşuyordu.

Çocukken tacize uğramıştı. Daha sonra da uyuşturucu ve alkol sorunları ile mücadele etmişti.

'Bir kuşağın sesi' Linkin Park'ın solisti Chester Bennington intihar etti

Bennington 2015'te, "Gerçekten hayattan nefret ediyorum. Ben duygulara kapılmak istemiyorum, sosyopat olmak istiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Diğer insanlar gibi hissetmek umurumda değil, hiçbir şey hissetmek istemiyorum" diye konuşmuştu.

Bennington şarkılarını sanki hayatla savaşıyormuşçasına seslendiriyordu ve bazen kazanmış gibi hissediyordu.

"Sharp Edges" albümü, bu yılın başlarında piyasaya sürüldü.

Geriye dönüp baktığımızda Bennington'un sözlerinde intihar düşüncelerinin ipuçlarını bulmak mümkün.

Müzik dışında, pozitif bir görüntü sergilemeye çalışan Bennington, Linkin Park grubunun üyeleriyle birlikte Müzik Yardım Hattı'nı kurarak, Katrina Kasırgası ve 2004 Tsunami felaketi mağdurlarına yardım toplamak için bir dizi konser verdi.

Grup son albümünde de, Afrika, Haiti ve Ürdün'deki elektriksiz yaşayan insanlar için için güneş panelleri kurma amacıyla bir araya gelmişti.