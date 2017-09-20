Brezilya'da yargı 'eşcinsel dönüştürme terapisini' onayladı

Telif hakkı Getty Images Image caption Brezilya'da her yıl kitlesel eşcinsel onur yürüyüşleri düzenleniyor

Brezilya'da bir yargıç, psikologların eşcinselliği bir hastalık olarak sınıflandırıp "eşcinsel dönüştürme terapisi" adı altında terapi uygulamasını onayladı.

1999'da Federal Psikoloji Konseyi'nin bu tür terapileri yasaklayan kararını geçersiz kılan Brasilia Federal Yargıcı Waldemar de Carvalho'ya ülkedeki eşcinseller tepki gösterdi ve kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan ülkedeki eşcinsel siyasetçilerden David Miranda, "Bu karar LGBT topluluğunun son yıllarda elde ettiği ilerici kazanımlara vurulan büyük bir darbedir. Dünyadaki bazı ülkeler gibi Brezilya da muhafazakar bir dalgadan muzdarip" dedi.

Karar, bir bankanın eşcinsel sanatçılarla ilgili düzenleyeceği serginin sağcı ve Evanjelik Protestan grupların protestoları nedeniyle iptal edilmesinden bir hafta sonra verildi.

Ülkenin en popüler sanatçılarından Ivete Sangolo da Instagram hesabından "Esas hastalar bu saçmalığa inananlardır" paylaşımında bulundu. Bir diğer ünlü şarkıcı Larissa Machado ise "Ülkemde insanlar ölüyor, açlık ve yolsuzluk yaygın, eğitim yok, hastane yok ve yetkililer vakitlerini eşcinselliğin hastalık olduğunu öne sürmeye harcıyor" dedi.

Yargıç de Carvalho'nun açıkladığı hüküm, 2016'da "eşcinsel dönüştürme terapisi" uyguladığı için lisansı iptal edilen Rozangela Justino adlı Evanjelik Protestan psikoloğun başvurusu üzerine açılan davanın sonucunda verildi.

Federal Psikoloji Konseyi kararı tehlikeli bulduğunu açıklayarak temyize götüreceklerini duyurdu.

Brezilya Ulusal LGBT İttifakı lideri Toni Reis de temyize başvurusunda bulunacaklarını belirtti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda düzenlenen onur yürüyüşü

Guardian'a konuşan Konsey Başkanı Rogerio Giannini, "Hastalık olmayan bir şeyi tedavi edemezsiniz. Bu bilimsel bir tartışma değil, dini ve muhafazakar duruşlara bağlı bir tartışmadır" dedi ve ekledi:

"Bizim araştırmaları kabul etmememiz mümkün değil.

"Yargıç, 'eşcinsel dönüştürme terapisi' üzerine bilimsel araştırmaları da yasakladığımızı söyleyerek bu yasağı kaldırmamıza hükmetti ama biz hiçbir zaman araştırmaları yasaklamadık."