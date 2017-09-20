Meksika'da bir okulda enkaz altında kalan en az 20 öğrenci öldü

Telif hakkı AFP Image caption Onlarca çocuk enkaz altında kaldı

Meksika'yı sarsan 7,1 büyüklüğündeki depremde, başkent Meksiko'nun güneyindeki Villa Coapa'da bir okul yıkıldı.

Okulun enkazından 20 çocuğun cansız bedeni çıkarılırken, Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, okulda en az iki yetişkinin de yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Enrique Rebsamen Okulu'nun içinde anaokulu, ilkokul ve lise bulunuyordu.

Olay yerine giden BBC Muhabiri Alberto Najar, ailelerin çaresiz bekleyişine ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına tanık oldu.

Najar, en az 5 çocuğun enkazdan yaralı olarak çıkarılıp hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Telif hakkı EPA Image caption Kayıplara ulaşmak için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Çocukların büyük kısmı ders saatinde meydana gelen depreme sınıflarında yakalandı.

Binanın çökmesiyle birlikte çok sayıda çocuk enkaz altında mahsur kaldı.

Okulda şu ana kadar 20 çocuk ve 2 yetişkinin cesetlerine ulaşılırken ülke genelinde de en az 240 kişi yaşamını yitirdi.