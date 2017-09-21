Meksika depremi: Ölü sayısı 230'a çıktı, çöken okul için umutlar tükeniyor

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Meksika'da 7.1 büyüklüğündeki depremde çöken Enrique Rébsamen ilkokulunun enkazından en az 21 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı.

Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde en az 230 kişi hayatını kaybederken, başkent Meksiko'da yıkılan bir okulun enkazındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Başkent Meksiko'nun güneyindeki Coapa ilçesinde bulunan Enrique Rébsamen İlkokulu'nun sınıflarında depreme yakalanan en az 21 çocuğun ve beş yetişkinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Meksika Ekonomi Bakanı Aurelio Nuño, 11 kişinin hayatını kurtardıklarını, iki çocuk ve bir yetişkinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yerel basında ise, ölü sayısının çok daha fazla olduğu bildirildi.

Enkazın altındaki bir kızın yaşadığının fark edilmesi, umutları biraz olsun artırdı.

Reuters'ın haberine göre, kurtarma ekipleri kızın hareket eden elini görerek yardıma koştu ve enkazın altına uzatılan borularla kıza yemek ve su verildi. Meksikalı yetkililer, kızın kimliğine ilişkin açıklama yapmadı.

Telif hakkı AFP Image caption Enrique Rébsamen ilkokulu yakınlarında asılan listelerde enkazdan çıkarılanların hangi hastanelere kaldırıldığı yazılmış

Telif hakkı Google Image caption Depremden önce Enrique Rebsamen okulu

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Morelos, Puebla ve Mexico City'de hissedilen depremde en az 230 kişi hayatını kaybetti

Merkez üssü başkent Meksiko'dan 120 km uzakta olduğu belirtilen depremin ardından İçişleri Bakanlığı önce ölü sayısının en az 250 olduğunu duyurmuş, ardından bu sayıyı 216'ya düşürmüştü.

Depremde hasar gören 209 okuldan 15'inin ise kurtarılamaz durumda olduğu belirtildi.

Telif hakkı Reuters Image caption Çok sayıda gönüllü, kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bazıları enkazın altındakileri duyabilmek adına sokaktakilere sessiz olmaları için işaret etti.

Ülkede yıkılan onlarca bina arasında birçok kilise vardı. Buralara ibadet için gelen çok sayıda insan da depremde öldü ya da yaralandı. Başkentte aileler çocuklarıyla beraber geceyi sokaklarda geçirdi.

Meksika basınına göre, depremden etkilenen bölgelerde 500'den fazla ordu mensubu ile 200'e yakın polis görevlisi ve gönüllüler, kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Meksika'da Eylül ayının başında da 8.1 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, en az 90 kişi ölmüştü.

Salı günkü deprem sırasında ise 1985'te 10 bine yakın insanın ölümüne neden olan büyük depremin 32'inci yıldönümünde Meksiko'da tatbikatlar düzenleniyordu.