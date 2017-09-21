Meksika'da 7.1 büyüklüğündeki depremde çöken Enrique Rébsamen ilkokulunun enkazından en az 21 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı.
Meksika'da çöken ilkokulun drone görüntüleri
- 21 Eylül 2017
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