Trump'tan Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar getiren kararnameye onay

Telif hakkı AFP Image caption Trump BM Genel Kurulu kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına karşı Washington'ın yaptırımlarını genişletecek yeni bir kararname imzaladığı.

Perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu yeni kararnamenin ABD hazinesine, Kuzey Kore'yle iş yapan şirketleri ve finansal kurumları hedef alması için bazı yetkiler verdiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri, ABD ile gerilimi giderek tırmandırırken, diğer yandan da olası bir nükleer saldırı tehdidinin büyüklüğüne işaret ediyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, ülkesine yönelik yaptırımların nükleer programı sadece daha da hızlandıracağını söyleyerek, uluslararası baskıları kenara itiyor.

Telif hakkı AFP Image caption Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yönelik tehditlerini artırıyor.

'Tekstil ve bilgi teknolojisi gibi sektörler hedefte'

Nükleer silah programı nedeniyle ağır uluslararası yaptırımlar uygulanan Kuzey Kore, altıncı ve en büyük nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, aralarında tekstil ürünlerinin ithalatı ve petrol tedarikine kısıtlamalar da bulunan bir ambargo kararını oybirliğiyle kabul etmişti.

Çin ve Rusya'nın da destek verdiği yaptırımlar, Kuzey Kore'nin nükleer programına para ve kaynak sağlamasını engellemeyi amaçlıyor.

New York'ta süren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan Trump, yeni kararnamenin Kuzey Kore'nin "insanlığın tanık olduğu en ölümcül silahları geliştirme çabalarına gelir sağlayan tüm kaynakları" kesmeyi amaçladığını söyledi.

Trump'ın açıklamasına göre, yaptırımlar en başta "tekstil, balıkçılık, bilgi teknolojisi ve imalat sektöründeki şirketleri" ilgilendirecek.

Kararname duyurusundan kısa süre önce Trump, BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada gerekirse "Kuzey Kore'yi yok edebilecekleri" uyarısında bulunmuştu.

Trump, "ABD'nin büyük bir gücü ve sabrı var ama kendisini ve müttefiklerini savunmaya zorlanırsa Kuzey Kore'yi yok etmekten başka çaremiz kalmaz. ABD buna hazır, istekli ve bu kabiliyeti var, ancak umarım buna gerek kalmayacak" diye konuşmuştu.

Kuzey Kore'den ilk yanıt ülkenin Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'dan geldi. Ri, Donald Trump'ın bu açıklamasını "köpek havlamasına" benzetti.

'Yaptırımlar, tek bir ülkeyi hedef alıyor'

Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu yaptırımların "tek bir ülkeyi", yani Kuzey Kore'yi hedef aldığını vurguladı ve ekledi:

"Kuzey Kore'nin uluslararası finansal sistemleri nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için istismar etmesine uzun süredir izin veriliyor."

Başkan Trump, Çin Merkez Bankası'nın da Kuzey Kore'yle iş yapan Çin bankalarına Pyongyang'la işbirliğini kesmeleri için emir verdiğini açıkladı.

AB'li yetkililerse, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve Ekim ayının ortalarına doğru bir karar verilebileceğini duyurmuştu.