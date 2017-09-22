Barzani: Referandum ertelenmeyecek

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Pazartesi günü bağımsızlık referandumuna gitmeye hazırlanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini açıkladı.

IKBY basınına göre Erbil'de düzenlediği yoğun katılımlı mitingde konuşan Mesud Barzani, "Üzerimizde (referandumu) ertelememiz, Bağdat'la diyaloğu sürdürmemiz için baskı var. Başarısızlıkla sonuçlanan bir tecrübeyi yeniden deneyimlemeyeceğiz" dedi.

Barzani, Bağdat ile referandumdan sonra diyaloğa hazırız olacaklarını söyledi.

"Burada bağımsız bir Kürdistan'a 'Evet' demek için toplandık" diye konuşan Barzani, Iraklı yetkilileri "Kürdistan halkının haklarını reddetmekle" suçladı.

Mesud Barzani, "Ne sınırları çizeceğiz, ne de bölgelere statükoyu empoze edeceğiz. Irak ordusu ve uluslararası koalisyonla işbirliği yapmaya hazırız" dedi ancak gerekirse bedel ödemeye hazır olduklarını da söyledi.

Barzani, "Bağımsızlık için, ödenmesi gereken bedeli ödemeliyiz, çünkü özgürlüğü boyun eğmeye ya da baskıya tercih ediyoruz" dedi.

Irak referandumu reddetmiş, Kerkük Valisi'ni görevden almıştı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise referandumun yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Irak Parlamentosu, referandumun düzenlenmesini reddeden bir karar çıkarmış ve Başbakan İbadi'den Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyup ayrılıkçı hareketlerle mücadele etmesi konusunda gerekli tüm tedbirleri almasını istemişti. Irak Parlamentosu'nun yanı sıra Anayasa Mahkemesi de referandum kararının askıya alınmasına hükmetmişti.

Irak Parlamento 14 Eylül'de, referandumun düzenlenmesi gerektiğini savunan Kerkük Valisi'ni de görevden almış, fakat Vali Kerim bu kararın yasalara aykırı olduğunu öne sürerek görevine devam edeceğini açıklamıştı.

IKBY'nin başlenti Erbil'deki yönetim ise Bağdat'ın sistematik biçimde petrol gelirlerinin eşit paylaşımını engellediğini de iddia ediyor ve bundan sonra sorunlarının Irak içinde çözülemeyeceğini öne sürüyor. Fakat IKBY içinde referanduma çeşitli gerekçelerle karşı çıkan Kürtler de var.

IKBY ile sınırı bulunan İran ve Türkiye de Irak gibi bu referanduma karşı çıkıyor.

Referandum tarihi yaklaşırken bağımsızlık tartışmaları yerine IŞİD ile mücadeleye odaklanmak gerektiğini vurgulayan bazı Batı ülkelerinin, IKBY'ye referandumu ertelemeleri için çeşitli öneriler sunduğu öne sürülmüştü.

Barzani ise kendilerine gelen önerilerin referandumu erteletecek düzeyde bir öneri olmadığını söyleyerek referandumu gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını açıklamıştı.