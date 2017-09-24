Almanya'da Merkel 4. kez genel seçimi kazandı, AfD yüzde 13 oyla Meclis'e girdi

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Almanya'da genel seçimleri Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) kazandı. Ancak Merkel 4 yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 9 oy kaybetti ve arzuladığı koalisyonu kuramayacak. Aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 13,3 oyla Federal Meclis'e(Bundestag) girdi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez 6 parti Federal Meclis'e girmeye hak kazandı.

Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre partilerin tahmini oy oranları ve sandalye sayıları şöyle:

Image caption Almanya'da partilerin tahmini oy oranları ve sandalye sayıları

Merkel'den AfD seçmenlerine mesaj

Almanya Başbakanı Angela Merkel seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada AfD'ye oy veren seçmenlerin kaygılarına kulak vereceğini ve onları yeniden kazanmaya çalışacağını söyledi.

Başkent Berlin'de partililere seslenen Merkel, özgür ve adil bir Almanya için çalışacağını ama yasadışı göçle yasal yollardan mücadele için de çaba harcayacağını belirtti.

Seçimde daha iyi bir sonuç elde etmeyi umduğunu da ekleyen Merkel, yine de lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in Almanya'yı yönetmek için seçmenden yetki aldığını vurguladı.

Merkel, üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

SPD: Ağır bir yenilgi aldık, muhalefete geçiyoruz

Sandık çıkış anketine göre oy oranı yüzde 20'de kalan Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.

Koalisyon ortağı SPD, 2. Dünya Savaşı sonrası hiçbir seçimde bu kadar düşük oy almamıştı.

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SPD Genel Başkanı Martin Schulz istifa etmeyeceğini açıkladı.

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'un yardımcısı Manuela Schwesig da ağır bir yenilgi aldıklarını kabul etti ve sonucun büyük koalisyonun sonu anlamına geldiğini söyledi.

Manuela Schwesig muhalefete geçeceklerini açıkladı.

AfD'den 'Almanya'yı değiştirme' sözü

AfD lideri Alexander Gauland ise ilk sonuçların belli olması sonrası yaptığı açıklamada "Almanya'yı değiştirme" sözü verdi.

Alexander Gauland, Başbakan Angela Merkel'den hesap sormaya devam edeceklerini söyledi.

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Almanya Devlet Televizyonu ARD'nin sandık çıkış anketine göre AfD eski Doğu Almanya'da çok daha güçlü.

Afd eski Doğu Almanya'da oyların yüzde 21,5'ini, eski Batı Almanya'da ise yüzde 11'ini almış görünüyor.

ZDF Televziyonu'nun sandık çıkış anketi de eski Doğu Almanya'da erkek seçmenlerin yüzde 27'sinin AfD'ye oy verdiğini gösteriyor.

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Almanya'da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bazı kentlerde AfD karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Gösteriler, partinin eski Doğu Berlin'in kalbi Alexanderplatz'daki merkezi dışında başladı. Polis sadece 500 kadar göstericinin merkeze yaklaşmasına izin verdi.

Almanya'nın en çok satan bulvar gazetesi Bild, Köln kentinde de AfD karşıtı protesto gösterilerinin başladığını bildirdi.

'Jamaika' koalisyonuna doğru

Almanya'da Federal Meclis'in (Bundestag) 631 üyesi var.

ZDF'nin sandık çıkış anketine göre mevcut tabloda sadece iki koalisyon seçeneği var:

Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Parti'nin 'büyük koalisyon'u sürdürmeleri

Hristiyan Demokrat Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi arasında üçlü bir koalisyon hükümeti kurulması.

Ağır bir yenilgi alan Sosyal Demokratlar muhalefete geçmek istediklerini açıkladıklarından, partileri temsil eden renklerin kombinasyonuna atıfla, "Jamaika" koalisyonu tek seçenek gibi duruyor.

Ancak özellikle Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi arasındaki görüş ayrılıklarının çok fazla olması bu hükümetin kurulmasının da kolay olmayacağını gösteriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yeniden Federal Meclis'e giren liberal Hür Demokrat Parti'yle ikili bir koalisyon hükümeti kurmak istiyordu.

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Koalisyonlar ülkesi

Almanya, sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen bir ülke.

Ülkede başbakan, koalisyon protokolü imzalandıktan sonra Federal Meclis'te gizli oylama ile seçiliyor.

2013 yılında yapılan seçimler sonrası koalisyon görüşmeleri 3 ay sürmüştü.

Ancak bu kez koalisyon hükmeti 2 değil 3 partiden oluşacağından süreç daha da uzun sürebilir.