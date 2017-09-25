Fotoğraflarla: Kerkük ve Türkmenler

Erbil ve Bağdat arasındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alan ve Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunu yapmakta ısrarcı olduğu Kerkük, bugün Kuzey Irak'taki en gergin kent. BBC Türkçe'nin Kerkük'teki atmosferi anlatan fotoğrafları...

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Erbil'den Bağdat'a uzanan ana yolun Kerkük girişi yakınlarında, yapımı henüz bitmiş devasa bir Peşmerge heykeli bulunuyor. IŞİD'le mücadelede ölen Peşmergeler için yapıldığı belirtilen 21 metrelik heykel, IKYB'de (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi) bulunan bu türdeki en büyük heykel.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Kerkük merkezindeki Atlas Caddesi'ndeki bu heykel ise, 1959 yılında öldürülen Türkmen lider Ata Hayrullah'a ait. Heykelin yanında bugünlerde hem Türkmenlerin hem de IKYB Yönetimi bayraklarının asılmış olması dikkat çekiyor.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Kerkük kalesi, kadim kentin en önemli tarihi simgesi. Hayli bakımsız durumda olan kale, şehre yukarıdan bakıyor. Bugünlerde tarihi yapıya devasa bir IKYB bayrağı asılmış durumda.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Kent çarşısının hemen yanındaki bu köprünün adı Şehitler Köprüsü. 1959 yılındaki olaylar sırasında yaşamını yitirenler Türkmenler anısına, köprüye bu ad verilmiş. Kentin birçok noktasında olduğu gibi burada da IKYB bayrakları asılmış. Kentin birçok Türkmen ve Arap sakini bayrakları eleştiriyor.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Bu delik deşik bina, Cihad Oteli. IŞİD militanları 2016 yılında Kerkük'e sızdığında bu binaya girmiş ve iki gün burada boyunca yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Binanın ön cephesi bugün delik deşik durumda.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Kent merkezinde, çatışmalar sırasında yüzeyinde kurşun ve şarapnel delikleri açılmış bir güvenlik duvarı. Duvarın üzerinde farklı dillerde referandumda evet oyu verme çağrısı yapan yeni bir afiş ve İbrahim Tatlıses resminin göründüğü eski bir afiş yan yana duruyor.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Muharrem ayı nedeniyle Kerkük'ün ana caddelerinde, dört yanda, bölge sakini Şiilerin astıkları bayraklar var. Bu bayrağın üzerinde Hz. Hüseyin'in figürü ve şu ifade yer alıyor: 'Bir tek Hüseyin'e hizmet etmek onurdur, başkası zillettir. Hüseyin'e hizmet eden başını dik tutmayı öğrenmiştir.'

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Kerkük'ün merkeze yakın bir caddesi üzerindeki bir noktada bulunan PKK ve Abdullah Öcalan bayrakları.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

IKYB Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi'nin referandum için hazırladığı billboard afişleri.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak parlamentosu milletvekili Erşat Salihi, referandum sürecinde, Türkmenlerin var olduğunu göstermek için özellikle Bağdat'ta değil Kerkük'te bulunduğunu belirtiyor.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Irak Türkmen Cephesi'nin silahlı korumaları, biz fotoğraflarını çekerken Türkiye'de Ülkücü kesimin simgesi olan bozkurt işareti yapıyor.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

Türkmen Milliyetçi Hak Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sami Kolsuz, Türkmenlerin mücadelesinde Türkiye'ye ve Türkiye'nin desteğine önem verdiklerini ancak kendilerinin Iraklı olduğunu ve bu mücadelenin Irak çerçevesinde verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Telif hakkı MaHMUT HAMSİCİ

IŞİD'in 2016 yılında kente sızması arsından yaşanan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Türkmen polis Ercan Salihi'nin anısı için hazırlanan bir tabela. Salihi, çatışma sırasında öldükten sonra cesedi IŞİD'liler tarafından yakılmıştı.