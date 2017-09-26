Suriye: Kürtlerle özerkliği müzakere edebiliriz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Kürtlerle özerkliği müzakere edebileceklerini söyledi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya göre Muallim, kuzeyde oluşabilecek özerk Kürt bölgesi için "Bu konu Kürtlerle müzakereye ve tartışmaya açıktır. Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) ortadan kaldırdıktan sonra Kürt kardeşlerimizle oturut gelecek için bir formül üzerinde uzlaşabiliriz" dedi.

Muallim, Irak'ın kuzeyinde Pazartesi günü düzenlenen bağımsızlık referandumuna karşı çıkarken, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını vurguladı. Ancak Muallim Suriyeli Kürtlerin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) farklı olarak sadece özerklik talep ettiklerini belirtti.

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Suriyeli Kürtler, ülkede IŞİD sonrası dönemde kantonlara ayrılmış özerk bir yönetim istiyor.

Kürtler Suriye'nin kuzeyindeki geçen hafta yerel seçim düzenlemişti.

YPG ve YPJ 2012'de kuruldu

2011 yılında başlayan Suriye'deki ayaklanma iç savaşa evrildikten sonra Kürtler, Temmuz 2012'de YPG (Halk Savunma Birlikleri) ve YPJ'yi (Kadın Savunma Birlikleri) oluşturdu.

2015'te ise IŞİD'e karşı mücadele için ABD ve IŞİD karşıtı koalisyonun da desteğiyle çatısını YPG ve YPJ'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kuruldu.

YPG ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi (PYD), ABD'nin yanı sıra Rusya'dan da destek görüyor.

Bazı Batı ülkelerinde Rojava Özerk Yönetimi Temsilciliği gibi isimlerle misyonları bulunan bu örgütlerin Moskova'da da bir ofisi mevcut.

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Türkiye'nin endişesi

ABD, YPG ile PKK'nın birbirinden farklı olduğunu savunurken, Türkiye ise YPG'yi "PKK'nın bir kolu ve terör örgütü" olarak görüyor.

Ankara, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların PKK'nın eline geçmesinden ve Türkiye'ye karşı kullanılmasından endişe ediyor.

Türkiye, son 2 yılda ülke içinde düzenlenen bombalı saldırılarda YPG'nin de rolü olduğunu vurguluyor.

Türkiye ile PYD ilişkisi Suriye krizi sırasında hep aynı seyirde devam etmedi.

Türkiye'de Haziran 2015 seçimleri öncesinde çözüm süreci devam ederken PYD lideri Salih Müslim, Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle görüşmüştü. Müslim, sonradan yaptığı açıklamalarda Ankara'nın Suriye'de Esad'a karşı savaşmalarını istediğini, kendilerinin böyle bir şey yapmayacaklarını söylemişti.

ABD'nin desteklediği SDG ile Suriye ordusu şimdiye kadar çatışmaktan kaçındı. Ancak SDG, Pazartesi günü Suriye'nin müttefiki Rusya'yı kendi savaşçılarına Deyr Ez Zor'da hava saldırısı düzenlemekle suçladı. Ancak Moskova bunu yalanladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 2017 başlarında yaptığı bir açıklamada Suriye Kürtlerinin IŞİD'le savaşının "meşru olduğunu" söylemiş ve Kürtler ile Şam arasında uzlaşı sağlanabileceğini söylemişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise iç savaşın başından beri yaptığı açıklamalarda ülkenin tüm topraklarını geri alacaklarını söylüyor.