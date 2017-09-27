Araba kullanma yasağına karşı mücadele eden kadınlar: 'Suudi Arabistan artık eskisi gibi olmayacak'

Telif hakkı Getty Images Image caption Aktivist Manal el-Şerif

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar, Haziran 2018'den itibaren ehliyet alabilecekler.

Devlet televizyonu Salı akşamı, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud'un, kadınların araba kullanmasına izin verilmesine yönelik bir kararname yayınladğını duyurdu.

Birçok Suudi kadın, dünya çapında tepkiyle karşılanan bu yasağa itiraz ediyordu.

Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar, araba sürdükleri için hapis cezasına bile çarptırılmıştı.

Araba sürme hakkı için kampanya yürüten kadın hakları savunucularından Manal el-Şerif, kararın açıklanmasının ardından "Suudi Arabistan bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Yağmur bir damlayla başlar" dedi.

2011 yılında onlarca Suudi kadın ülke çapında araba sürerek yasağı protesto etmişti.

Kampanyayı organize edenlerden Şerif, gizli servis tarafından gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarılmadan hapse gönderilmişti.

'Daring to Drive' (Araba Sürmeye Cesaret Etmek) isimli kitabı, araba kullanmaya ilişkin mücadelesini ve aşırı muhafazakar kuralların belirlediği bir toplumda yaşamayı anlatıyordu.

Şeriat kurallarına göre yönetilen krallıkta ataerkil anlayışı yıkmaya çalışan tek kadın Şerif değil.

Aktivist Loujain el-Hathloul, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a araba kullanarak girdiği için 2014 yılında gözaltına alınmıştı.

Yürüttüğü mücadeleyi filme almıştı ve eylemleri bir belgesele konu olmuştu.

Hathloul, yasağın kaldırılmasının ardından Twitter'da "Allah'a şükürler olsun" dedi

Aktivist, bırakılmadan önce terör faaliyetleri suçlamalarıyla 73 gün boyunca hapiste tutulmuştu.

Komedyen ve yazar Fahad Albutairi ile evil olan Hathloul, belgeselde "Onların (kadınların) haklarını temsil etmeye çalışıyorum" demişti.

"Bazıları bunun kendi hakları olduğuna inanmıyor. Karşı çıkıyorlar. Kendi eski gelenekleri ve eski fikirlerinde tutsak olduklarına inanıyorum ya da sadece özgürlükten korkuyorlar."

Hathloul, kampanyası nedeniyle ölüm tehditleri aldığını da söylemişti.

Yasağın kaldırılması için kampanya yürüten kadınlardan Sahar Nassif, BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok heyecanlı olduğunu, bir aşağı, bir yukarı zıpladığını ve güldüğünü" söyledi.