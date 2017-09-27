Suudi Arabistan'da kadınlara ehliyet izni

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar, Haziran 2018'den itibaren ehliyet alabilecekler.

Devlet televizyonu Salı akşamı, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud'un, kadınların araba kullanmasına izin verilmesine yönelik bir kararname yayınladğını duyurdu.

Birçok Suudi kadın, dünya çapında tepkiyle karşılanan bu yasağa itiraz ediyordu.

Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar, araba sürdükleri için hapis cezasına bile çarptırılmıştı.

Araba sürme hakkı için kampanya yürüten kadın hakları savunucularından Manal el-Şerif, kararın açıklanmasının ardından "Suudi Arabistan bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Yağmur bir damlayla başlar" dedi.