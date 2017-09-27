IKBY 'uçuş yasağını' tanımayacağını açıkladı, Bağdat'tan 'elçilik' hamlesi geldi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Pazartesi günü gerçekleştirdiği bağımsızlık referendumu sonrası Bağdat'taki merkezi hükümet, bölge yönetimine verilen ultimatomu bir kez daha yeniledi.

Irak Parlamentosu'nda yapılan görüşmede bölgesel yönetimin başkenti Erbil'deki yabancı temsilciliklerin kapatılması çağrısı da yapıldı.

Irak parlamentosundaki görüşmede alınan kararla, Başbakan Haydar El İbadi'ye anayasal statüsü tartışmalı olan Kerkük'teki petrol sahalarını kontrol altına almak için asker gönderme yetkisi de verildi.

Oturumda konuşan İbadi, diyalog ortamı kurulması için referandumun iptalini şart koştu.

Erbil yönetimi ise merkezi hükümetin kendilerini iptale zorlamak için açıkladığı 'uçuş yasağı' kararını tanımayacaklarını açıkladı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, yabancı havayolu firmalarına, Cuma günü TSİ ile 17:00'dan itibaren Erbil ve Süleymaniye'de bulunan uluslararası havalimanlarına yapılan seferleri durdurma çağrısında bulunmuştu.

IKBY Başkanı Mesud Barzani ise, Salı akşamı televizyon ekranları aracılığı ile Irak Başbakanı İbadi'ye seslenerek, "yaptırımlarla tehdit etmek yerine diyaloğun kapılarını açması" çağrısını iletmişti.

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'Havalimanları IŞİD ile olan mücadele açısından önemli'

Bölgesel Yönetim Ulaştırma Bakanı Mevlüt Murat, yaptığı açıklamada, ulusararası uçuşların devam etmesinin, IŞİD ile olan mücadele açısından önemli olduğunu söyledi.

Murat, krizin Cuma gününe kadar çözülmesini umduğunu, aksi durumun ekonomiye zarar vereceğini de sözlerine ekledi.

Erbil Uluslararası Havalimanı müdürü Talar Faik ise iç hatlar uçuşlarına izin verilirken dış hat geliş ve gidişlerinin yasaklanmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Lübnanlı Middle East Airlines ile Mısır Havayolları, Bağdat'ın çağrısı doğrultusunda Erbil'e uçuşları durduracaklarını açıkladı.

Pazartesi gerçekleştirilen referandumun henüz sonuçları açıklanmasa da büyük bir çoğunlukla "bağımsızlık" oyunun çıkması bekleniyor.