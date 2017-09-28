ABD'den vatandaşlarına uyarı: Türkiye'ye gitmeyi dikkatlice değerlendirin

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ABD Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı.

Uyarıda, "ABD vatandaşlarına bu dönemde Türkiye'ye seyahat etmeyi dikkatlice değerlendirmelerini ve Türkiye'nin güneydoğusuna gitmekten kaçınmalarını önermekteyiz" denildi.

Uyarıda, Türkiye'de 2016 ve 2017 yıllarında bir dizi "koordineli ve eş zamanlı terör saldırısı" düzenlendiğine dikkat çekilirken, "büyük spor ve/veya kültürel etkinlikler, turistik yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ticari merkezler, ibadet yerleri ve havacılık hizmetleri, metro, otobüs, köprü, otobüs terminali ve deniz ulaşımı da dahil olmak üzere ulaşım noktalarında önceden herhangi bir uyarı olmaksızın yeni saldırılar" olabileceği belirtildi.

Bu uyarının, 28 Mart tarihinde yayınlanan ve "Türkiye genelinde terör örgütlerinin yarattığı tehdidin arttığı ve güneydoğuya seyahat edilmekten kaçınılması gerektiği" belirtilen açıklamanın yerine geçtiği de vurgulandı.

'Tutuklu ABD vatandaşlarının konsolosluk desteğine erişimi kısıtlı'

Perşembe günü yayınlanan uyarıda, bir öncekine ek olarak, Türkiye'de tutuklanan veya gözaltına alınan ABD vatandaşlarına konsolosluk yetkililerinin erişiminin kısıtlı olduğu da vurgulandı.

Uyarıda, "Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ya da tutuklanan ABD vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerine erişiminde gecikmeler yaşanması ya da erişime izin verilmemesi giderek daha yaygın bir uygulamaya dönüşmüştür ve Türkiye'deki ABD misyonu aynı zamanda Türkiye vatandaşı da olan tutuklu ABD vatandaşlarıyla temasa geçememektedir" denildi.

Uyarıda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki vatandaşlarının güvenliği ve refahını etkileme potansiyeli olan güvenlik ortamını takip etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Türk hükümetinin olağanüstü hal uygulamasının devam ettiği ve bu kapsamda siyasi toplantıların yasaklandığına dikkat çekilerek, ABD vatandaşlarından bu tarz toplanma ve etkinliklerden uzak durmaları istendi.