SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk, kod adı "Big F...... Rocket" (Büyük S…. Roket) olan bir projeyi kamuoyuna açıkladı.

Elon Musk, bu yeni uzay aracı ile Dünya üzerinde herhangi iki nokta arasındaki uçuşun 1 saatin altında bir zamanda mümkün olacağını söyledi.

Musk, örneğin, Londra ile New York arasının 29 dakika olacağını, bu roket seyahatinin de herkesin karşılayabileceği bir maliyetle gerçekleşeceğini de belirtti.

Yenilenebilir roket sistemleri ile çalışan uzay araçları yapan SpaceX imzalı bu uzay aracı ile Mars'ta koloni kurulabileceğini vurgulayan Musk'a göre Ay'a üs de inşa edilebilir.

Telif hakkı SPACEX

"Big F..... Rocket" kod adlı bu uzay aracının ilk uçuşunun 2022 yılında yapılması planlanıyor.

Avustralya'da uzayda yolculuk üzerine düzenlenen bir kongrede konuşan Musk, şirketin bu projenin maddi yükünü karşılayacak bir planı olduğunu da açıkladı.

Telif hakkı SPACEX

SpaceX hali hazırda yeninden kullanılabilen Falcon9 roketi ile 16 başarılı iniş kalkış gerçekleştirdi. Dragon isimli roketle de yörüngedeki Uluslararası Uzay Üssü'ne kargo götürüp, Dünya'ya geri kargo getirebiliyor. Kasım ayı içinde de Heavy (Ağır) adı verilen bir roketin de ilk denemesi yapılacak.

Musk, "Büyük S…. Roket"in maliyetini bu üç roketin tüm kaynağını bu sisteme aktarmakla sağlanacağını açıkladı.

Telif hakkı SpaceX Image caption Aralarında Çin ve Japonya'nın da bulunduğu ülkelere ve firmalara ait en büyük roketler.

İlk uçuşun 2022'de yapılması planlanıyor

Kongrede konuşan Musk, "Bu kadar gelişmiş roketler yapıp her uçuş sonrası bunların yok olmasına izin vermek delice" diye konuştu.

Elon Musk, dünya üzerinde herhangi bir noktaya bir saatin altında ulaşabilecek bu roketin gelecek sene inşa edilmeye başlanacağını, 5 yıl içinde de ilk uçuşun gerçekleşebileceğini söyledi.

Musk, kongrede Mars yolculuğuna ilişkin de açıklamalar yaptı.

SpaceX'in sahibi, 2024 yılına kadar Mars'a ikisi insanlı 4 uzay mekiği göndermek istediklerini de söyledi. Bu zamana kadar Mars'a bir "sentetik yakıt fabrikası" kurarak Dünya'ya geri dönüşü mümkün kılacak yakıtı kızıl gezegende elde etmeyi planladıklarını da açıkladı.

Mars seyahati için düşünülen roketin 100 kişi taşıma kapasitesinde olacağını açıklayan Musk, bu yolla 40 ila 100 yıl içinde kızıl gezegende 1 milyon insanın yaşam konumuna geçebileceğini belirtti.

Bu aracın dünya üzerinde seyahat içinde kullanılabileceğini ifade eden Musk, "Bu uçuşun koltuk başı ücreti standart bir ekonomi uçuşu fiyatlandırması civarında olacaktır" dedi.