Çocuk tacizinden mahkum olan papaz, hastaneden kaçtı

Telif hakkı Prealpina Image caption Don Ruggero Conti

İtalya'da çocuk tacizinden suçlu bulunan ve 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilen bir papaz, Roma'da sağlık sorunları nedeniyle tutulduğu klinikten kaçtı.

Don Ruggero Conti, Roma'ya bağlı Selva Candida bölgesinin papazı olarak görev yaparken 1998-2008 yılları arasında 7 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

Conti'nin, özellikle fakir ailelerin çocuklarını çeşitli hediyeler vererek kendisine yakınlaştırdığı ve ardından tacizde bulunduğu iddia ediliyordu.

Conti hakkında, başka bir rahibin şikayetiyle dava açılmış ve din adamı 2008'de tutuklanmıştı.

Don Ruggero Donti hakkındaki dava 2015'te sonuçlanmış, Conti 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Conti ayrıca dini görevlerinden de uzaklaştırılmıştı.

Conti, 14 yıl 2 aylık cezasını ev hapsinde dolduruyordu.

Ancak Viterbo kenti yakınlarındaki evinde ev hapsinde tutulan 63 yaşındaki Conti, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle geçici olarak bir kliniğe yerleştirilme talebinde bulundu. Roma'ya bağlı Genzano kasabasında bir sağlık kliniğine gitmesine izin verilen Conti, 26 Eylül'de buradan kaçtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Ruggero Conti'nin bir taksiye binerek klinikten uzaklaştığı ve izini kaybettirdiği belirtiliyor.

Conti'yi arama çalışmaları sürerken kaçışıyla ilgili de soruşturma açıldı.