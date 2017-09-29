Bağdat: IKBY sınırlarını, İran ve Türkiye ile koordineli olarak kontrol altına alacağız

Telif hakkı EPA Image caption Türkiye ve Irak orduları, Türkiye'nin Irak sınırına yakın bölgede ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Reuters haber ajansı, Irak Savunma Bakanlığı'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarını, Türkiye ve İran'ın desteğiyle kendi kontrolü altına almayı planladığını duyurdu.

Açıklamada IKBY sınır kapılarının nasıl kontrol altına alınacağına, Irak güçlerinin Türkiye ve İran üzerinden mi ilerleyeceğine dair detay verilmedi.

Erbil merkezli Rudaw TV'ye konuşan Kürt yetkililer ise sınır kapılarının kontrolünün Bağdat'a devredilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bağdat kararı, IKBY'de Pazartesi günü düzenlenen bağımsızlık referandumuna tepki olarak aldı.

IKBY'deki Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu sandığa gidenlerin yüzde 92,7'sinin 'Evet' oyu verdiğini açıklamıştı.

Irak Başbakan Haydar İbadi, bağımsızlık referandumunun meşru olmadığını söyleyerek Ankara ve Tahran'ın da desteğiyle referandum sonucunun geçersiz kılınmasını istiyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından Irak, İran ve Türkiye, IKBY'nin yurt dışına açılan sınırlarının kontrolünü Bağdat'a devretmesi gerektiğini savunmuştu.

Irak Devlet Televizyonu Irak ordusundan bir heyetin İran'a giderek IKBY sınırında incelemelerde bulunduğunu duyurdu.

Bağdat yönetimi, IKBY'den Erbil ve Süleymaniye'deki uluslararası havaalanlarının kontrolünü de istemiş, ancak talebine karşılık alamamıştı.

Bağdat buna karşılık olarak bölgeye ve bölgeden yapılacak tüm uçuşları bugün itibariyle askıya aldı. Neredeyse bütün uluslarararı havayolu şirketleri Bağdat yönetiminin talebi üzerine bugün Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlarını askıya aldı.

Başbakan Binali Yıldırım da bugün Türkiye'den Süleymaniye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini açıkladı.